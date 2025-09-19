Молодые активисты или хищные капиталисты? Кто стоит за акцией «Свобода курам!» на самом деле

За небольшое количество времени активисты собрали 30 тыс. подписей в защиту прав несушек и даже убедили депутатов Сейма из коалиции и оппозиции: Яниса Памалтниекса (Новое Единство), Рамону Петравичу (ЛПМ), Лейлу Расиму, Каспара Бришкенса и Яну Симановску из Прогрессивных, поддержать их инициативу.

Руководитель организации Катрина Кригере на мероприятии заявила, что подобная акция проводится уже восемь лет, чтобы гарантировать, что ни одна курица в Латвии не будет страдать, стоя на металлических решетках, в стесненных условиях и пыли.

Мы не можем не восхищаться гражданской активностью. Однако напомним, что в Латвии не только несушки страдают от недостаточной площади жилья и невозможности расправить крылья. По данным Eurostat, в 2023 году в ЕС в целом 16,8 % населения жили в переполненных домохозяйствах.

В Латвии этот показатель составил 40,9 %. То есть, почти у половины населения страны есть проблемы с недостаточным пространством для жилья.

Это один из самых высоких показателей в ЕС. Выше лишь в нескольких странах, например, в Румынии (40,0 %) и Болгарии (34,9 %) по данным за тот же период.

Впрочем если мы уж зашли на европейскую статистику, давайте посмотрим на инициативу латвийских активистов с глобальной точки зрения. Тем более, что все источники открыты и выпадают на поверхность буквально за 10 минут поиска.

Главное открытие: нынешняя кампания у латвийского Сейма соврешенно не локальная инициатива. «Dzīvnieku brīvība» официально входит в Open Wing Alliance, международную коалицию, объединяющую более восьмидесяти организаций по защите животных. На сайте латвийского общества прямо указано, что оно действует в тесном сотрудничестве с коллегами из разных стран и участвует в глобальных кампаниях против клеточного содержания кур. Это означает, что протесты в Риге синхронизированы с подобными акциями в десятках городов по всему миру.

Создателем этого альянса стала американская организация The Humane League. Она была основана в 2005 году активистом Ником Куни (Nick Cooney) из Филадельфии. За двадцать лет «Лига» выросла из небольшой группы волонтёров в одну из самых заметных структур в сфере защиты животных. Сегодня её основная специализация — давление на корпорации и сети розничной торговли, чтобы они отказывались от продажи яиц, полученных от кур в клетках. Параллельно организация ведёт образовательные проекты и поддерживает расследования условий на фермах.

Кто же такой этот филантроп и борец за права несушек по всему миру?

Ник Куни — фигура известная. В бизнесе. В очень большом бизнесе. Помимо «Лиги», он соучредил Good Food Institute и инвестиционные фонды New Crop Capital и Lever VC. Эти структуры работают уже не только с протестами и просветительской деятельностью, но и напрямую с новой пищевой индустрией: вкладывают средства в стартапы, производящие растительное мясо, молочные аналоги или продукты клеточного происхождения. Куни написал несколько книг, среди которых «Change of Heart», «Veganomics» и «How To Be Great At Doing Good», где последовательно обосновывает, что сочувствие к животным и инвестиции в альтернативные продукты могут идти рука об руку. Вместе с прибылью, разумеется.

Таким образом, за уличными акциями в Риге и других городах стоит целая международная система — от активистов в костюмах куриц до фондов, оперирующих миллионами долларов. И масштабы впечатляют. По данным InfluenceWatch, только в 2024 году The Humane League получила более 25 миллионов долларов пожертвований. Её партнёрская организация Good Food Institute в 2023 году задекларировала доход свыше 43 миллионов долларов. Значительная часть этих средств поступает от крупных филантропических фондов, в том числе Open Philanthropy, связанных с Кремниевой долиной, а также от частных доноров.

Деньги распределяются по нескольким направлениям:

финансирование кампаний и расследований,

гранты университетам и исследователям,

поддержка студенческих групп,

проведение международных конференций,

а также лоббирование на уровне правительств и Еврокомиссии.

Где-то там затерялось и лоббирование поддержки свободы куриц, которое приведет по сути к закрытию наших крупнейших птицефабрик, нашими латвийскими депутатами. Абсолютно бескорыстно, конечно, - просто курочек жалко.

В межународном же масштабе, «гуманитарная» повестка оказывается тесно переплетена с бизнес-интересами. На первых порах гранты позволяют университетам и стартапам вести исследования в области альтернативных белков. Затем в дело вступают венчурные фонды — зачастую те же самые, которые были созданы выходцами из благотворительных структур. В выигрыше оказываются все: активисты показывают результат в виде политических решений и корпоративных обязательств, бизнес получает новые ниши, а крупные доноры формируют то, что в корпоративных отчетах для инвесторов и акционеров именуется как устойчивая система влияния.

В научной среде и среди аналитиков такую модель называют «филантрокапитализмом». Формально это благотворительность, которая обеспечивает налоговые льготы и имидж «работы ради всеобщего блага». По сути же речь идёт о мощной инфраструктуре, в которой гуманистическая риторика работает как двигатель для формирования миллиардной индустрии альтернативных продуктов питания. Кстати, филантрокапиталисты активистов на голодном пайке не держат - активисты латвийского фонда работают за "белую зарплату", которая примерно соответствует средней заработной плате в стране.

На этом фоне акции вроде «Недели в клетке» уже не выглядит банальным протестом зоозащитников.Это часть глобальной кампании, за которой стоят серьёзные организации, большие деньги и выстроенная стратегия. Стратегия прибыли.

В Латвии такие акции создают эмоциональное давление на депутатов Сейма, а в международном масштабе — подталкивают правительства и корпорации к отказу от традиционного животноводства. А потом - нас попытаются убедить в необходимости и этичности покупки продукции от филантрокапиталистов. И она будет стоить куда дороже ножки несчастной обездоленной куры из птицефабрики. Будет ли это способствовать улучшению пространства жилья для жителей Латвии? А за них никто сидеть в клетке не подписывался!

Кстати, курочки это только первый шаг к свободе животных и освобождению человечества от гнета животноводства. Организация называется "Dzīvnieku brīvība" и выступает за прекращение мучений крупного рогатого скота на индустриальных фермах тоже. Но это уже следующий шаг. После освобожденных кур.