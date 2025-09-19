Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Молодые активисты или хищные капиталисты? Кто стоит за акцией «Свобода курам!» на самом деле

Редакция PRESS 19 сентября, 2025 20:56

Важно 0 комментариев

Biedrības "Dzīvnieku brīvība" vadītāja Katrīna Krīgere piedalās dzīvnieku aizsardzības akcijā "Nedēļa sprostā", kuras mērķis ir mudināt Saeimu aizliegt dējējvistu turēšanu sprostos Latvijā. Akcijas nedēļā no 18. līdz 25. septembrim dažādi cilvēki 24 stundas diennaktī sēdēs lielā būrī, kas līdzinās tipiskam industriālās fermas dējējvistu sprostam.

В Латвии общество «Dzīvnieku brīvība» в очередной раз вышло к Сейму с акцией «Неделя в клетке». Несколько десятков участников по очереди садятся в тесный металлический вольер, имитирующий промышленные условия содержания кур, чтобы наглядно показать, в каких условиях живут миллионы птиц. Организация добивается того, чтобы парламент окончательно запретил клеточное содержание кур-несушек.

За небольшое количество времени активисты собрали 30 тыс. подписей в защиту прав несушек и даже убедили депутатов Сейма из коалиции и оппозиции: Яниса Памалтниекса (Новое Единство), Рамону Петравичу (ЛПМ), Лейлу Расиму, Каспара Бришкенса и Яну Симановску из Прогрессивных, поддержать их инициативу. 

Руководитель организации Катрина Кригере на мероприятии заявила, что подобная акция проводится уже восемь лет, чтобы гарантировать, что ни одна курица в Латвии не будет страдать, стоя на металлических решетках, в стесненных условиях и пыли.

Мы не можем не восхищаться гражданской активностью. Однако напомним, что в Латвии не только несушки страдают от недостаточной площади жилья и невозможности расправить крылья. По данным Eurostat, в 2023 году в ЕС в целом 16,8 % населения жили в переполненных домохозяйствах. 
В Латвии этот показатель составил 40,9 %. То есть,  почти у половины населения  страны есть проблемы с недостаточным пространством для жилья. 
Это один из самых высоких показателей в ЕС. Выше лишь в нескольких странах, например, в Румынии (40,0 %) и Болгарии (34,9 %) по данным за тот же период.

Впрочем если мы уж зашли на европейскую статистику, давайте посмотрим на инициативу латвийских активистов с глобальной точки зрения. Тем более, что все источники открыты и выпадают на поверхность буквально за 10 минут поиска. 

Главное открытие: нынешняя кампания у латвийского Сейма соврешенно не локальная инициатива. «Dzīvnieku brīvība» официально входит в Open Wing Alliance, международную коалицию, объединяющую более восьмидесяти организаций по защите животных. На сайте латвийского общества прямо указано, что оно действует в тесном сотрудничестве с коллегами из разных стран и участвует в глобальных кампаниях против клеточного содержания кур. Это означает, что протесты в Риге синхронизированы с подобными акциями в десятках городов по всему миру.

Создателем этого альянса стала американская организация The Humane League. Она была основана в 2005 году активистом Ником Куни (Nick Cooney) из Филадельфии. За двадцать лет «Лига» выросла из небольшой группы волонтёров в одну из самых заметных структур в сфере защиты животных. Сегодня её основная специализация — давление на корпорации и сети розничной торговли, чтобы они отказывались от продажи яиц, полученных от кур в клетках. Параллельно организация ведёт образовательные проекты и поддерживает расследования условий на фермах.

Кто же такой этот филантроп и борец за права несушек по всему миру?

Ник Куни — фигура известная. В бизнесе. В очень большом бизнесе. Помимо «Лиги», он соучредил Good Food Institute и инвестиционные фонды New Crop Capital и Lever VC. Эти структуры работают уже не только с протестами и просветительской деятельностью, но и напрямую с новой пищевой индустрией: вкладывают средства в стартапы, производящие растительное мясо, молочные аналоги или продукты клеточного происхождения. Куни написал несколько книг, среди которых «Change of Heart», «Veganomics» и «How To Be Great At Doing Good», где последовательно обосновывает, что сочувствие к животным и инвестиции в альтернативные продукты могут идти рука об руку. Вместе с прибылью, разумеется. 

Таким образом, за уличными акциями в Риге и других городах стоит целая международная система — от активистов в костюмах куриц до фондов, оперирующих миллионами долларов. И масштабы впечатляют. По данным InfluenceWatch, только в 2024 году The Humane League получила более 25 миллионов долларов пожертвований. Её партнёрская организация Good Food Institute в 2023 году задекларировала доход свыше 43 миллионов долларов. Значительная часть этих средств поступает от крупных филантропических фондов, в том числе Open Philanthropy, связанных с Кремниевой долиной, а также от частных доноров.

Деньги распределяются по нескольким направлениям:

финансирование кампаний и расследований,
гранты университетам и исследователям,
поддержка студенческих групп,
проведение международных конференций,
а также лоббирование на уровне правительств и Еврокомиссии.

Где-то там затерялось и лоббирование поддержки свободы куриц, которое приведет по сути к закрытию наших крупнейших птицефабрик, нашими латвийскими депутатами. Абсолютно бескорыстно, конечно, - просто курочек жалко. 

В межународном же масштабе,  «гуманитарная» повестка оказывается тесно переплетена с бизнес-интересами. На первых порах гранты позволяют университетам и стартапам вести исследования в области альтернативных белков. Затем в дело вступают венчурные фонды — зачастую те же самые, которые были созданы выходцами из благотворительных структур. В выигрыше оказываются все: активисты показывают результат в виде политических решений и корпоративных обязательств, бизнес получает новые ниши, а крупные доноры формируют то, что в корпоративных отчетах для инвесторов и акционеров именуется как устойчивая система влияния.

В научной среде и среди аналитиков такую модель называют «филантрокапитализмом». Формально это благотворительность, которая обеспечивает налоговые льготы и имидж «работы ради всеобщего блага». По сути же речь идёт о мощной инфраструктуре, в которой гуманистическая риторика работает как двигатель для формирования миллиардной индустрии альтернативных продуктов питания. Кстати, филантрокапиталисты активистов на голодном пайке не держат - активисты латвийского фонда работают за "белую зарплату", которая примерно соответствует средней заработной плате в стране. 

На этом фоне акции вроде «Недели в клетке»  уже не выглядит банальным протестом зоозащитников.Это часть глобальной кампании, за которой стоят серьёзные организации, большие деньги и выстроенная стратегия. Стратегия прибыли. 

 В Латвии такие акции создают эмоциональное давление на депутатов Сейма, а в международном масштабе — подталкивают правительства и корпорации к отказу от традиционного животноводства. А потом - нас попытаются убедить в необходимости и этичности покупки продукции от филантрокапиталистов. И она будет стоить куда дороже ножки несчастной обездоленной куры из птицефабрики. Будет ли это способствовать улучшению пространства жилья для жителей Латвии? А за них никто сидеть в клетке не подписывался!

Кстати, курочки это только первый шаг к свободе животных и освобождению человечества от гнета животноводства. Организация называется "Dzīvnieku brīvība" и выступает за прекращение мучений крупного рогатого скота на индустриальных фермах тоже. Но это уже следующий шаг. После освобожденных кур. 

