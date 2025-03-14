Билеты со скидками на электрички больше продавать не будут: важные изменения для пассажиров

Запрет на продажу электронных билетов со скидкой связан с решением Совета общественного транспорта о создании единой системы продажи билетов на общественный транспорт.

«К сожалению, эта мера лояльности к клиентам уже не применяется на четырех железнодорожных линиях - Скулте, Елгаве, Тукумсе и Сигулде. Пассажиры на линии Айзкраукле все еще могут воспользоваться этой скидкой, приобретая льготные билеты на сайте и в мобильном приложении Vivi», - говорит представитель компании Айя Бабре.

Пассажиры на линии Айзкраукле смогут пользоваться этой скидкой еще около двух месяцев. Однако и на других линиях скидки все еще могут применяться в рамках кампаний, приуроченных к определенным событиям. На постоянной основе такая практика отменена ради честной конкуренции.

В то же время на маршрутах, в том числе Рига-Елгава, скидки могут применять и сами торговцы, объясняет Виктор Закис из Дирекции автотранспорта: «Чтобы стимулировать дистанционную торговлю, мы продаем билеты в электронном виде с 90% скидкой, ну 90% от цены. И продавец электронного билета может выбрать, сколько наценки ему поставить, в пределах 10 %. Он может поставить все 10%, он может поставить 8%, он может поставить 5% - чтобы создать эту конкуренцию».

По мере увеличения числа продавцов со временем покупатель сможет выбирать, у какого продавца приобрести электронный билет, чтобы заплатить максимально низкую цену.