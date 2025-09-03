Без конкурса? Для бывшего депутата нашлась вакансия в больнице

По словам Кохи, больнице не хватало человеческих ресурсов «для планирования и поиска возможностей реализации новых проектов развития, особенно в сфере цифровизации и энергоэффективности, а также для поиска возможностей сотрудничества в международных проектах». В этом году начата работа над 15-летним планом развития, необходимым для обеспечения развития инфраструктуры в соответствии с будущими тенденциями отрасли, при этом обеспечивая эффективное использование ресурсов и способность адаптироваться к меняющимся условиям.

С учётом этого в больнице создана должность директора по развитию, расходы на которую уложились в существующий бюджет. Лемберга получила эту должность без конкурса. «Для замещения этой позиции не требуется официальный конкурс, если на рынке труда доступен компетентный специалист. Отбор на должность с неполной занятостью был проведён методом прямого приглашения, что допустимо и часто применяется для привлечения узкопрофильных профессионалов», пояснила Коха.

«Создание должности директора по развитию имеет ключевое значение для успешного обеспечения долгосрочного развития больницы, координированного планирования и реализации. Эта сфера охватывает не только привлечение средств структурных фондов и реализацию проектов, но и активное участие в рассмотрении национальных планов здравоохранения и проектов нормативных актов, а также защиту интересов больницы в процессе их разработки», отмечается в сообщении больницы.

По информации Кохи, реализацию инвестиционных проектов в больнице до сих пор обеспечивали два менеджера проектов, вместе работающие на 1,25 ставки. Один специализировался в основном на реализации проектов, включая управление строительными проектами, другой — на разработке новых идей и поиске финансирования, в частности, в сфере энергоэффективности, цифровизации и подготовке пилотных проектов развития моделей медицинских услуг.

Как сообщалось, этой весной Лемберга баллотировалась на муниципальных выборах от партии «Латвии и Вентспилсу», но не была избрана в думу. Ранее она долгое время занимала пост заместителя исполнительного директора Вентспилсской думы — руководителя управления развития.

В прошлом году доходы Лемберги как депутата Вентспилсской думы составили 40 917 евро, а Государственное агентство социального страхования выплатила ей пособие в размере 1200 евро, согласно её декларации о доходах должностного лица за 2024 год, поданной в Государственную налоговую службу.

В наличных средствах Лемберга задекларировала сбережения в размере 70 000 евро, а в кредитных учреждениях — 45 735 евро. Ей принадлежат квартира в Вентспилсе, недвижимость в Марупе, а также автомобиль «Audi SQ7» 2018 года выпуска и прицеп для перевозки лодок 2023 года.