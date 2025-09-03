Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Без конкурса? Для бывшего депутата нашлась вакансия в больнице

© LETA 3 сентября, 2025 08:20

Новости Латвии 0 комментариев

Бывшая депутат Вентспилсской думы Кристине Лемберга («Латвии и Вентспилсу») стала директором по развитию SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” на условиях неполной занятости, сообщила агентству LETA руководитель отдела общественных отношений больницы Санта Коха.

По словам Кохи, больнице не хватало человеческих ресурсов «для планирования и поиска возможностей реализации новых проектов развития, особенно в сфере цифровизации и энергоэффективности, а также для поиска возможностей сотрудничества в международных проектах». В этом году начата работа над 15-летним планом развития, необходимым для обеспечения развития инфраструктуры в соответствии с будущими тенденциями отрасли, при этом обеспечивая эффективное использование ресурсов и способность адаптироваться к меняющимся условиям.

С учётом этого в больнице создана должность директора по развитию, расходы на которую уложились в существующий бюджет. Лемберга получила эту должность без конкурса. «Для замещения этой позиции не требуется официальный конкурс, если на рынке труда доступен компетентный специалист. Отбор на должность с неполной занятостью был проведён методом прямого приглашения, что допустимо и часто применяется для привлечения узкопрофильных профессионалов», пояснила Коха.

«Создание должности директора по развитию имеет ключевое значение для успешного обеспечения долгосрочного развития больницы, координированного планирования и реализации. Эта сфера охватывает не только привлечение средств структурных фондов и реализацию проектов, но и активное участие в рассмотрении национальных планов здравоохранения и проектов нормативных актов, а также защиту интересов больницы в процессе их разработки», отмечается в сообщении больницы.

По информации Кохи, реализацию инвестиционных проектов в больнице до сих пор обеспечивали два менеджера проектов, вместе работающие на 1,25 ставки. Один специализировался в основном на реализации проектов, включая управление строительными проектами, другой — на разработке новых идей и поиске финансирования, в частности, в сфере энергоэффективности, цифровизации и подготовке пилотных проектов развития моделей медицинских услуг.

Как сообщалось, этой весной Лемберга баллотировалась на муниципальных выборах от партии «Латвии и Вентспилсу», но не была избрана в думу. Ранее она долгое время занимала пост заместителя исполнительного директора Вентспилсской думы — руководителя управления развития.

В прошлом году доходы Лемберги как депутата Вентспилсской думы составили 40 917 евро, а Государственное агентство социального страхования выплатила ей пособие в размере 1200 евро, согласно её декларации о доходах должностного лица за 2024 год, поданной в Государственную налоговую службу.

В наличных средствах Лемберга задекларировала сбережения в размере 70 000 евро, а в кредитных учреждениях — 45 735 евро. Ей принадлежат квартира в Вентспилсе, недвижимость в Марупе, а также автомобиль «Audi SQ7» 2018 года выпуска и прицеп для перевозки лодок 2023 года.

Обновлено: 23:35 12.09.2025
Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

