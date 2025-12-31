Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Без электроэнергии целый ряд областей Украины

31 декабря, 2025

Важно 0 комментариев

Отключения электроэнергии на фоне атак Вооруженных сил РФ зафиксированы в Донецкой, Одесской, Запорожской и Харьковской областях Украины, сообщили в "Укрэнерго".

Вооруженные силы (ВС) РФ в ночь на среду, 31 декабря, и утром этого дня нанесли атаки с использованием дронов на энергообъекты в ряде регионов Украины. Об этом сообщили в Telegram "Укрэнерго".

Отключения зафиксированы в Донецкой, Одесской, Запорожской и Харьковской областях. В Донецкой и Одесской областях их объем - значительный. Аварийно-восстановительные работы проводятся везде, где позволяет ситуация с безопасностью.

В большинстве регионов Украины ограничено потребление: действуют графики для промышленности и бизнеса и почасовые отключения для всех категорий потребителей. В "Укрэнерго" просят по возможности перенести "энергоемкие процессы на ночные часы" - после 23:00.

На фоне неблагоприятных погодных условий остаются обесточенными 14 населенных пунктов в Тернопольской области. Ремонтные бригады областных энергооператоров работают над восстановлением поврежденных линий электропередачи.

Ранее, 27 декабря, вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что без тепла в результате атаки Вооруженных сил РФ оставались более 40% жилых домов в Киеве и в части Обуховского района Киевской области.

По словам члена комитета Верховной рады по вопросам энергетики Сергея Нагорняка, удары наносились по подстанциям "Укрэнерго" и облэнерго, а также по объектам генерации. Атаки пришлись, в частности, на Киевскую ГЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкую ТЭЦ и Трипольскую ТЭЦ, добавил нардеп. Компания "Нафтогаз" сообщила о повреждении своей ТЭЦ и предприятий, занимающихся добычей газа.

Подрывает доверие к власти: журналиста вывели из зала и угрожают полицией

Новая Зеландия и Австралия грандиозными салютами встретили 2026 год (ВИДЕО)

«Кричала, что всё взорвётся!» Пламя пожара заперло женщину на балконе

«Дорогие друзья!» Посол США пожелал россиянам здоровья и благополучия (ВИДЕО)

Видеопоздравление с Новым годом, опубликованное послом США в России Дугласом Дайхаусом, вызвало бурную и неоднозначную реакцию в обществе. В ролике дипломат от имени Соединённых Штатов обратился к россиянам с новогодними пожеланиями.

Вернуть уехавших почти невозможно: латвийские села стремительно пустеют

Пластический хирург Янис Заржецкис в эфире программы «Preses klubs» на TV24 поднял острую проблему эмиграции из Латвии, подчеркнув: прежде всего государству необходимо понять причины, по которым люди уезжают, и сделать все возможное, чтобы остановить этот процесс.

Опять оборваны кабели связи: в Финском заливе задержано судно

В Финском заливе, в исключительной экономической зоне Эстонии, обнаружен разрыв кабеля связи между Финляндией и Эстонией, сообщает Latvijas Radio со ссылкой на финскую телекоммуникационную компанию Elisa. 

«Был пациент без половины головы»: советы врача для спокойного праздника

Многие не представляют празднование Нового года без яркого фейерверка во дворе собственного дома, нередко не задумываясь о том, к каким последствиям это может привести на всю дальнейшую жизнь — одна ошибка может стоить руки или даже жизни. Исполнительный директор Латвийского центра микрохирургии Янис Бендикс напоминает: петарда, взорвавшаяся в ладони, по своему воздействию сопоставима с маломощной гранатой, а последствия часто бывают необратимыми.

Новая Зеландия и Австралия грандиозными салютами встретили 2026 год (ВИДЕО)

Окленд стал первым крупным мегаполисом, встретившим 2026 год: наступление Нового года здесь отметили ярким салютом с Небесной башни Sky Tower — самого высокого здания Новой Зеландии.

Помощь украинским беженцам: финансовые возможности Латвии исчерпаны?

В этом году на украинских беженцев в Латвии истратили 65 млн евро, в следующем истратят только 39,7 млн евро. Это связано с проблемами латвийского бюджета, из которого гораздо больше денег стали выделять на оборону, пишет портал Grani.lv.

«К моему стыду, я не знала»: Чулпан Хаматова откровенно о жизни в Риге

Чулпан Хаматова, Маша Машкова и Василий Зоркий привезут в Таллин уникальный театральный проект — постановку по пьесе Ивана Вырыпаева, одного из самых признанных современных европейских драматургов, «Самые высокие деревья на Земле». В беседе с эстонским изданием Postimees накануне приезда в Таллин Чулпан Хаматова рассказала о жизни в Латвии, изучении латышского языка и поделилась планами на Новый год.

