Без электроэнергии целый ряд областей Украины

Вооруженные силы (ВС) РФ в ночь на среду, 31 декабря, и утром этого дня нанесли атаки с использованием дронов на энергообъекты в ряде регионов Украины. Об этом сообщили в Telegram "Укрэнерго".

Отключения зафиксированы в Донецкой, Одесской, Запорожской и Харьковской областях. В Донецкой и Одесской областях их объем - значительный. Аварийно-восстановительные работы проводятся везде, где позволяет ситуация с безопасностью.

В большинстве регионов Украины ограничено потребление: действуют графики для промышленности и бизнеса и почасовые отключения для всех категорий потребителей. В "Укрэнерго" просят по возможности перенести "энергоемкие процессы на ночные часы" - после 23:00.

На фоне неблагоприятных погодных условий остаются обесточенными 14 населенных пунктов в Тернопольской области. Ремонтные бригады областных энергооператоров работают над восстановлением поврежденных линий электропередачи.

Ранее, 27 декабря, вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что без тепла в результате атаки Вооруженных сил РФ оставались более 40% жилых домов в Киеве и в части Обуховского района Киевской области.

По словам члена комитета Верховной рады по вопросам энергетики Сергея Нагорняка, удары наносились по подстанциям "Укрэнерго" и облэнерго, а также по объектам генерации. Атаки пришлись, в частности, на Киевскую ГЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкую ТЭЦ и Трипольскую ТЭЦ, добавил нардеп. Компания "Нафтогаз" сообщила о повреждении своей ТЭЦ и предприятий, занимающихся добычей газа.