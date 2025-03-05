Без дверей и сидений: под Лимбажи полиция задержала «половину автомобиля». ВИДЕО

Сообщение об опасном автомобиле на дороге Пуйкуле-Урга (V123) в волости Бривземниеки поступило 3 марта в 12.33. Экипаж полиции выехал на указанную дорогу и остановил автомобиль.

Васкане выяснил, что автомобиль, который не был официально зарегистрирован, находился в крайне плохом техническом состоянии - у него отсутствовали передняя дверь, крышка багажника и сиденья. Кроме того, в машине находился груз, который не был закреплен в соответствии с требованиями законодательства, что создавало дополнительные риски для движения.

Автомобилем управлял мужчина 1969 года рождения, не имеющий водительских прав. Сотрудникам правоохранительных органов он сказал, что едет в магазин.

Мужчина был оштрафован на 345 евро. Полиция возбудила против него девять административных дел. Автомобиль был конфискован.

Полиция благодарит очевидцев за оперативные действия и призывает людей не оставаться равнодушными, если они замечают потенциальные угрозы безопасности дорожного движения. Полиция подчеркивает, что исправность транспортных средств имеет решающее значение для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.