На заседании депутаты обсуждали кадровые вызовы, с которыми сталкиваются самоуправления после территориальной реформы. Илзе Оша подчеркнула, что решения о кадровой политике находятся в исключительной компетенции самоуправлений. При этом на них возложены новые функции, например, создание муниципальной полиции, организация подразделений внутреннего аудита, обеспечение гражданской защиты и кибербезопасности, что требует дополнительных сотрудников.

Она добавила, что министерство лишь формально сопоставило данные о численности работников, но для корректной оценки каждое самоуправление нужно рассматривать отдельно. Рост числа сотрудников не всегда означает раздутый штат — в ряде случаев это может быть результат оптимизации. Так, в Резекненском крае больше работников в администрации, но это связано с централизацией функций: центральный аппарат взял их на себя от подведомственных учреждений.

Собранная информация показывает, что у 11 председателей дум есть один заместитель, у 23 — два, а у восьми — по три заместителя. В то же время только в Вентспилсе у исполнительного директора четыре заместителя, в Валмирском крае — три. В большинстве самоуправлений — 28 — у исполнительного директора работает один заместитель, в семи — два, а в пяти — исполнительные директора обходятся вовсе без заместителей.