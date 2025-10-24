Белый, красный и даже в мешочках: что нам продают под видом риса

Запрещённый ядохимикат

Как сообщает отдел по связям с общественностью Продовольственно-ветеринарной службы (PVD), при фитосанитарном контроле на внешних границах ЕС была досмотрена партия риса басмати, произведенного в Индии. По итогам лабораторного исследования в рисе обнаружили запрещенный в ЕС пестицид — хлорпирифос. Чтобы не допустить его попадания на рынок ЕС, было принято решение уничтожить весь груз.

Об этом через систему быстрого оповещения о безопасности пищевых продуктов и кормов RASFF были проинформированы все санитарные службы европейских стран. В чем же заключается опасность этого пестицида, если принято столь жесткое решение?

По данным «Википедии», хлорпирифос (или хлорпирифос-этил) — это фосфорорганический инсектицид контактного действия, широко применяемый для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур.

Впервые о нем мир узнал в 1965 году под торговой маркой Dursban. Разработчиком стала американская компания Dow Chemical Company. Его активно используют в том числе и для защиты посевов риса от таких вредителей, как рисовые листовые валики, трипсы, галлица и цикадка.

Однако со временем выяснилось, что хлорпирифос далеко не безопасен для человека. Он относится к ядовитым веществам нервно-паралитического действия и может попадать в организм с пищей.

Исследования показали, что пестицид оказывает негативное влияние на нервную и эндокринную системы. Кратковременное воздействие приводит к острому отравлению, которое может проявляться головной болью, расстройством пищеварения, слезотечением, тремором и другими симптомами. Длительное воздействие повышает риск эндокринных нарушений и когнитивных расстройств.

Наиболее уязвимыми к воздействию хлорпирифоса являются беременные женщины (у них может нарушаться развитие плода), дети, люди с хроническими заболеваниями и пожилые. Именно поэтому еще в 2020 году применение этого пестицида в странах Евросоюза было запрещено.

Запрет касается не только его использования, но и ввоза зерна и фруктов, содержащих остатки хлорпирифоса. Контроль за соблюдением этих норм осуществляют санитарные службы стран, находящихся на внешних границах ЕС, в том числе и PVD.

Они гарантируют, что товары с остатками опасных пестицидов не попадут на полки магазинов. Однако даже если рис получил все необходимые разрешения и признан безопасным, далеко не все его виды одинаково полезны для организма.

В целях лучшей сохранности

Мировым лидером по экспорту риса считается Китай, второе место занимает Индия. Рекордный урожай был зафиксирован в 2022-2023 годах, когда удалось собрать 132 млн. тонн риса. При экспорте на дальние расстояния и длительном хранении производитель должен быть уверен в сроке годности продукта.

Продлить его можно с помощью рафинирования — удаления зародыша и внешней оболочки зерна, которые в первую очередь подвержены порче. Такая обработка проводится на специальных шлифовальных кругах, в результате чего получается шлифованный (рафинированный) рис. Если неочищенный рис хранится до 8 месяцев, то обработанный — до двух лет.

В процессе производства из риса удаляются почти все полезные вещества, содержащиеся в оболочке и зародыше. Кроме того, для придания зерну идеального белого цвета его нередко дополнительно обрабатывают смесью талька и глюкозы. В результате получается продукт, представляющий собой в основном легкоусвояемые углеводы в виде чистого крахмала, которые при избыточном употреблении могут негативно сказаться на здоровье.

Тальк, применяемый для отбеливания зерна, считается мощным канцерогеном, а регулярное употребление больших количеств белого риса связывают с повышенным риском развития ряда заболеваний. Так, исследования показали: частое употребление рафинированного риса (более пяти раз в неделю) повышает рис развития диабета второго типа примерно на 17%.

Еще в XIX веке ученые установили зависимость между возникновением авитаминоза В1 и потреблением шлифованного риса. Экспериментально было доказано, что часть жителей Индонезии страдала этим недугом. Из-за бедности их рацион состоял в основном из дешевого и доступного продукта — шлифованного риса. Однако после включения в питание более разнообразных продуктов, в том числе бурого и красного риса, болезнь быстро отступала.

Шлифовка лишает рис почти всех полезных микроэлементов, клетчатки, а также рисового масла, которое по содержанию витамина Е даже превосходит оливковое.

Некоторые производители пытаются компенсировать потери, обогащая рис витаминами и микроэлементами, добавляя в зерно искусственные порошковые добавки. Но такой способ малоэффективен: синтетические вещества разрушаются при варке или вовсе не усваиваются организмом.

О пропаривании

Еще одной современной технологией, позволяющей увеличить сроки хранения риса, является его пропаривание. Кстати, помимо риса у нас также вовсю стали пропаривать гречку — куда более привычный для нас злак.

Эту технологию придумали более 50 лет назад американские военные. Для производства такой крупы зерна после предварительного замачивания выдерживают на пару под давлением. При этом рис находится в неочищенном состоянии. По окончании паровой обработки массу зерен сушат, а затем выполняется их шлифовка.

Рис на выходе выглядит слегка темноватым. Считается, что пар и давление способствуют перемещению важных компонентов из внешних слоев в глубь зерна. Такой рис варится быстрее, но по вкусу и пользе он аналогичен белому шлифованному зерну.

К тому же это обычный фастфуд. Производитель утверждает, что такую крупу гораздо проще готовить, чем обычный рис. Ведь те же красные, неочищенные зерна нужно сначала замачивать, затем заваривать, доведя до кипения, после чего сливать образовавшуюся жидкость и варить уже в новой воде. А тут чего проще: опустил полиэтиленовый пакетик в кипящую воду — и через 10–15 минут все готово. И ничего, что пластик при высокой температуре может выделять вредные вещества в воду, главное — это удобство.

Рис получается мягким. И хотя он становится похожим на кашу, его можно употреблять и после разогрева — вкус сохранится.

Как же выбрать?

Более полезным считается бурый рис с оболочкой, в которой и спрятано белое зерно, получаемое при шлифовке. Такой рис имеет меньший срок годности, отчего стоит на порядок дороже рафинированного.

Также существуют сорта черного, красного, коричневого риса, которые сохраняют витамины, масла и другие ценные элементы, необходимые для здоровья человека.

Чтобы разобраться, какой рис лучше всего выбрать, необходимо знать основные способы определения его качества. Прежде всего при покупке нужно обязательно внимательно осмотреть зернышки: упаковка должна быть прозрачной.

Практичнее всего покупать крупный и однородный рис. Если увидите ярко–белые зерна, то это будет свидетельствовать о незрелости. Образовавшаяся желтизна зерен — признак порчи и несвежести, возможно, даже с появлением плесени. Чаще всего это происходит из–за нарушения условий хранения.

Не должно быть никакой шелухи (пыли) и дробленых зерен, осколков. Наличие таковых означает, что производитель включил отходы производства. Чем чище рис, тем он более качественный. В домашних условиях вы можете просеять крупу и увидеть, сколько там содержится инородных частей и пыли.

Чем рис свежее, тем он лучше и имеет больше питательных веществ. Однако, например, у сорта басмати свойственный ему аромат интенсивно появляется после 10 месяцев. Так что обязательно обращайте внимание на дату изготовления, хотя по нормативам Евросоюза производитель не обязан ее указывать — только срок окончания реализации.

При выборе риса следует учитывать сроки хранения. У шлифованного — до двух лет, а у нешлифованного – максимум 8 месяцев. В домашних условиях продукт нужно хранить в сухом помещении при температуре не выше +18 градусов.

Александр ФЕДОТОВ