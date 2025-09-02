Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бельгия признает Палестину и введёт санкции против Израиля

© Meduza.io 2 сентября, 2025 10:26

Мир

Бельгия признает Палестину независимым государством на сессии Генассамблеи ООН в сентябре, объявил министр иностранных дел страны Максим Прево. 

«Учитывая травму, нанесенную израильскому народу террористическими актами ХАМАС 7 октября 2023 года, административное оформление этого признания будет осуществлено королевским указом после того, как будет освобожден последний заложник и ХАМАС больше не будет как-либо участвовать в управлении Палестиной», — заявил Прево. 

Глава МИД Бельгии отметил, что страна будет осуждать любые проявления антисемитизма и прославления деятельности боевиков ХАМАС. 

При этом он заявил, что Бельгия введет санкции в отношении Израиля. В частности, будет запрещен импорт продуктов, происходящих из израильских поселений, а политика государственных закупок у израильских компаний будет пересмотрена. Кроме того, власти введут ограничения консульской помощи бельгийцам, «проживающим на территориях поселений, считающихся незаконными в соответствии с международным правом».

Бельгия также объявит персонами нон грата двух израильских министров и лидеров ХАМАС. Их имена не уточняются.

О намерении признать палестинское государство в конце мая 2024 года заявили власти трех европейских стран — Норвегии, Ирландии и Испании. На тот момент Палестину признавали 143 из 193 стран — членов ООН (включая Россию и Китай). В 2025 году о планах признать Палестину на Генассамблее ООН объявили Франция, Канада, Великобритания и Австралия. Государственность Палестины не признают такие страны, как США, Германия и Израиль.

80-я Генеральная ассамблея ООН начнется 9 сентября в Нью-Йорке.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно

Важно

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир

Мир

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно

Важно

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно

Важно

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции

Выбор редакции

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно

Важно

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес

Бизнес

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

