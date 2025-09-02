Бельгия признает Палестину и введёт санкции против Израиля

«Учитывая травму, нанесенную израильскому народу террористическими актами ХАМАС 7 октября 2023 года, административное оформление этого признания будет осуществлено королевским указом после того, как будет освобожден последний заложник и ХАМАС больше не будет как-либо участвовать в управлении Палестиной», — заявил Прево.

Глава МИД Бельгии отметил, что страна будет осуждать любые проявления антисемитизма и прославления деятельности боевиков ХАМАС.

При этом он заявил, что Бельгия введет санкции в отношении Израиля. В частности, будет запрещен импорт продуктов, происходящих из израильских поселений, а политика государственных закупок у израильских компаний будет пересмотрена. Кроме того, власти введут ограничения консульской помощи бельгийцам, «проживающим на территориях поселений, считающихся незаконными в соответствии с международным правом».

Бельгия также объявит персонами нон грата двух израильских министров и лидеров ХАМАС. Их имена не уточняются.

О намерении признать палестинское государство в конце мая 2024 года заявили власти трех европейских стран — Норвегии, Ирландии и Испании. На тот момент Палестину признавали 143 из 193 стран — членов ООН (включая Россию и Китай). В 2025 году о планах признать Палестину на Генассамблее ООН объявили Франция, Канада, Великобритания и Австралия. Государственность Палестины не признают такие страны, как США, Германия и Израиль.

80-я Генеральная ассамблея ООН начнется 9 сентября в Нью-Йорке.