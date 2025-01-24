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DW: Путин заявил о готовности к переговорам об окончании войны

© Deutsche Welle 24 января, 2025 21:00

Мир 0 комментариев

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По словам президента РФ, Москва открыта для диалога с новой администраций США и переговоров об окончании войны против Украины. В нежелании вести переговоры Путин обвинил Зеленского.

Россия готова к переговорам об окончании войны в Украине в том числе с Соединенными Штатами. Об этом в пятницу, 24 января, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью государственному телеканалу ВГТРК, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о намерении как можно скорее положить конец войне, развязанной РФ против Украины.

"Мы видим заявления действующего президента о готовности к совместной работе, мы всегда для этого открыты", - отметил Путин. По его утверждению, началу переговоров препятствует Киев. При этом он сослался на изданный президентом Владимиром Зеленским указ, запрещающий переговоры с ним в качестве президента РФ.

Путин обвинил в прекращении диалога прежнюю администрацию США, в то время как Москва, по его утверждению, никогда не отказывалась от контактов с Вашингтоном. По его мнению, лучшим форматом возобновления диалога была бы его личная встреча с Трампом, но эта возможность, "прежде всего, зависит от решений и выбора действующей американской администрации".

Путин: отношения с Трампом "деловые, но доверительные"

Свои отношения с Трампом Путин назвал "исключительно деловыми, но в то же время прагматическими" и "доверительными". Вместе с тем он напомнил, что во время первого президентского срока Трамп ввел на тот момент самое большое число санкций против РФ. "Не думаю, что это было решением, которое соответствовало интересам не только России, но и самих Соединенных Штатов", - предположил он.

По словам Путина, у РФ и новой администрации США "может быть достаточно много точек соприкосновения" в "поиске решений по ключевым вопросам сегодняшнего дня". В частности, это могут быть вопросы стратегической стабильности и экономики, отметил он и указал на проблемы цен на нефть.

Дональд Трамп после вступления в должность президента США открыто призвал Путина остановить войну против Украины, а на случай отказа заключить "сделку" пригрозил высокими налогами, пошлинами и санкциями "на все российские товары" со стороны США, а также других стран, солидарных с такими мерами.

Зеленский: Киев готов к прямым переговорам "с сильной позиции"

Владимир Зеленский два дня назад заявил, что Киев готов к прямым переговорам с Москвой о завершении войны, если они будут вестись "с сильной позиции", что возможно в случае предоставления гарантий безопасности президентом США. Такой гарантией могло бы быть членство в НАТО или присутствие западных миротворцев с участием США, считает украинский президент.

Он также призвал не допустить перевооружения России после окончания боевых действий в Украине и новой военной агрессии впоследствии. По его словам, самым опасным сценарием станет такой мир, который позволит президенту РФ Владимиру Путину возобновить войну. "Он пообещает много всего президенту Трампу, даже ради встречи с ним он много на что пойдет", - предупредил он.

В конце сентября 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение, запрещающее переговоры с президентом РФ Путиным, Зеленский ввел это решение в действие в начале октября.

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