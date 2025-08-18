Барлоти о латвийской медицине: всё нужно разрушить и начать заново

Барлоти пояснила, что в любой точке мира существует система, при которой человек платит налоги и получает медицинские услуги, потому что мы люди, и рано или поздно человеку понадобится медицинская помощь. Для этого существует государство, и для этого мы идём на выборы. Но получается, что это как колодец счастья – кому-то повезло получить услугу, которую оплачивает государство, а кому-то не повезло. «А кому-то повезло иметь детей, которые платят за своё здоровье, или ты сам работаешь, зарабатываешь и радуешься, что можешь обеспечить себя и своих детей. Это очень печально».

По её мнению, наше здравоохранение находится на хорошем уровне, как и медицинское образование, и недаром к нам приезжают учиться иностранные студенты. Вопрос в другом: как нам это делать дальше, как применять полученные знания на практике.

По словам Барлоти, возглавляемое ею лечебное учреждение могло бы принять в два, а то и в десять раз больше пациентов, которые стоят в злополучной годовой, полутора-двухлетней очереди, например, это эндокринология, сонография, кардиология, ждать приходится девять месяцев.

Люди записываются заранее в пяти местах, сидят в очереди и, возможно, пойдут куда-то ещё, и не звонят, чтобы сказать, что их не будет, вот в чём проблема, которую никто не решил. Регистраторы звонят людям и спрашивают, а те боятся отказаться от приёма врача, потому что кто знает, вдруг он им потом понадобится... Эта система — просто бред.

«Нигде в мире нет такой большой доли частной медицины, как у нас, и она буквально «съедает» услуги, предоставляемые государством. 50% или 51% — это очень высокий процент, если бы мы могли себе это позволить с нашими зарплатами, и слава богу, часть общества может себе это позволить, и мы предоставляем одинаково качественные платные услуги, потому что врачи, которые у меня работают, принимают как пациентов, получающих госуслуги, так и некоторые оказывают еще и платные услуги. И если будет нехватка государственных денег, квот, то я уже их урезала, потому что у нас их не будет, мы фактически уйдем в минус. Мне придется отсечь возможность принимать меньше пациентов, получающих госуслуги, а по сути мы увеличиваем платные услуги», — сказала Барлоти, добавив, что платные услуги в руководимом ею учреждении в прошлом году выросли на 24%, и другого выхода фактически нет.

Тем, кому не хватает услуг за государственные деньги, приходится пользоваться платными, и это только процветает и процветает. Количество платных услуг в регионах растёт, а государственные квоты разделены в рамках четырёх регионов. Например, если Курземе что-то не выполняет, Земгале это не получает – настоящая советская система, и мы – заложники», – заключила заведующая Елгавской клиникой.

Квоты распределяют чиновники, а руководители медучреждений, утирая пот, пытаются что-то сделать, чтобы люди имели доступ к услугам. Барлоти заявила, что ждать изменений в системе бесполезно — всё нужно разрушить и начать заново.