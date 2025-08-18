Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Барлоти о латвийской медицине: всё нужно разрушить и начать заново

Редакция PRESS 18 августа, 2025 15:14

Латышские СМИ 0 комментариев

«Нигде в мире нет такой большой доли частной медицины, как у нас», — такое мнение высказала телеканалу TV24 член правления SIA «Jelgavas klīnika» Кинтия Барлоти, раскритиковав государственную систему распределения квот, при которой все нужно разрушить и начать заново, сообщает nra.lv.

Барлоти пояснила, что в любой точке мира существует система, при которой человек платит налоги и получает медицинские услуги, потому что мы люди, и рано или поздно человеку понадобится медицинская помощь. Для этого существует государство, и для этого мы идём на выборы. Но получается, что это как колодец счастья – кому-то повезло получить услугу, которую оплачивает государство, а кому-то не повезло. «А кому-то повезло иметь детей, которые платят за своё здоровье, или ты сам работаешь, зарабатываешь и радуешься, что можешь обеспечить себя и своих детей. Это очень печально».

По её мнению, наше здравоохранение находится на хорошем уровне, как и медицинское образование, и недаром к нам приезжают учиться иностранные студенты. Вопрос в другом: как нам это делать дальше, как применять полученные знания на практике.

По словам Барлоти, возглавляемое ею лечебное учреждение могло бы принять в два, а то и в десять раз больше пациентов, которые стоят в злополучной годовой, полутора-двухлетней очереди, например, это эндокринология, сонография, кардиология, ждать приходится девять месяцев.

Люди записываются заранее в пяти местах, сидят в очереди и, возможно, пойдут куда-то ещё, и не звонят, чтобы сказать, что их не будет, вот в чём проблема, которую никто не решил. Регистраторы звонят людям и спрашивают, а те боятся отказаться от приёма врача, потому что кто знает, вдруг он им потом понадобится... Эта система — просто бред.

«Нигде в мире нет такой большой доли частной медицины, как у нас, и она буквально «съедает» услуги, предоставляемые государством. 50% или 51% — это очень высокий процент, если бы мы могли себе это позволить с нашими зарплатами, и слава богу, часть общества может себе это позволить, и мы предоставляем одинаково качественные платные услуги, потому что врачи, которые у меня работают, принимают как пациентов, получающих госуслуги, так и некоторые оказывают еще и платные услуги. И если будет нехватка государственных денег, квот, то я уже их урезала, потому что у нас их не будет, мы фактически уйдем в минус. Мне придется отсечь возможность принимать меньше пациентов, получающих госуслуги, а по сути мы увеличиваем платные услуги», — сказала Барлоти, добавив, что платные услуги в руководимом ею учреждении в прошлом году выросли на 24%, и другого выхода фактически нет.

Тем, кому не хватает услуг за государственные деньги, приходится пользоваться платными, и это только процветает и процветает. Количество платных услуг в регионах растёт, а государственные квоты разделены в рамках четырёх регионов. Например, если Курземе что-то не выполняет, Земгале это не получает – настоящая советская система, и мы – заложники», – заключила заведующая Елгавской клиникой.

Квоты распределяют чиновники, а руководители медучреждений, утирая пот, пытаются что-то сделать, чтобы люди имели доступ к услугам. Барлоти заявила, что ждать изменений в системе бесполезно — всё нужно разрушить и начать заново.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

