Банки готовы искать индивидуальные решения для фермеров, пострадавших от погодных условий

© LETA 7 августа, 2025 18:55

Новости Латвии

Банки пока не зафиксировали существенного роста обращений со стороны фермеров, которые пострадали от неблагоприятных погодных условий, однако призывают при необходимости обращаться в свой банк, чтобы найти индивидуальные решения. Об этом представители банков заявили агентству ЛЕТА, комментируя решение правительства объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве.

Председатель правления "Citadele Leasing" Гиртс Глазерс отметил, что сельское хозяйство особенно сильно зависит от погодных условий, поэтому в такие моменты важны своевременные действия и финансовая поддержка.

"Хотя в настоящий момент мы не наблюдаем существенного роста обращений, призываем фермеров, которые в этом сезоне сталкиваются с трудностями из-за неблагоприятных погодных условий и прогнозируют проблемы с выполнением финансовых обязательств в срок, незамедлительно к нам обращаться", - сказал Глазерс.

Руководитель отдела обслуживания малого и среднего бизнеса "Luminor Bank" Марекс Гураускас отметил, что сельское хозяйство составляет значительную часть клиентского портфеля и банк осознает его значение для латвийской экономики.

"К сожалению, этот год выдался особенно сложным - мы видим, что деятельность многих хозяйств серьезно пострадала от продолжительных осадков и, как следствие, задержки посевных и уборочных работ. Хотя влияние погодных условий ощущается по всей Латвии, имеющаяся в нашем распоряжении информация показывает, что ситуация различается в зависимости от региона и отрасли", - сказал Гураускас, отметив, что наибольшие потери на данный момент несут производители зерновых, бобовых культур и картофеля.

"Luminor" призывает фермеров своевременно обращаться в банк, чтобы вместе оценить ситуацию и найти наиболее подходящее решение.

Руководитель по связям "Swedbank" Янис Кропс заверил, что при возникновении трудностей каждый клиент может обратиться в банк, чтобы найти решение, и сельскохозяйственные предприятия - не исключение.

Кропс отметил, что ситуация в сельском хозяйстве неоднородна. Погодные условия в Латвии были разными - где-то дождей было больше, где-то меньше, и положение хозяйств также различается. "Есть хозяйства, которых это лето затронуло очень тяжело, тогда как в других регионах фермеры собирают урожай без особых проблем. Поэтому сказать, что абсолютно для всех фермеров этот год оказался неудачным, нельзя", - отметил представитель банка.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

