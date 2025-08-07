Банки готовы искать индивидуальные решения для фермеров, пострадавших от погодных условий

Председатель правления "Citadele Leasing" Гиртс Глазерс отметил, что сельское хозяйство особенно сильно зависит от погодных условий, поэтому в такие моменты важны своевременные действия и финансовая поддержка.

"Хотя в настоящий момент мы не наблюдаем существенного роста обращений, призываем фермеров, которые в этом сезоне сталкиваются с трудностями из-за неблагоприятных погодных условий и прогнозируют проблемы с выполнением финансовых обязательств в срок, незамедлительно к нам обращаться", - сказал Глазерс.

Руководитель отдела обслуживания малого и среднего бизнеса "Luminor Bank" Марекс Гураускас отметил, что сельское хозяйство составляет значительную часть клиентского портфеля и банк осознает его значение для латвийской экономики.

"К сожалению, этот год выдался особенно сложным - мы видим, что деятельность многих хозяйств серьезно пострадала от продолжительных осадков и, как следствие, задержки посевных и уборочных работ. Хотя влияние погодных условий ощущается по всей Латвии, имеющаяся в нашем распоряжении информация показывает, что ситуация различается в зависимости от региона и отрасли", - сказал Гураускас, отметив, что наибольшие потери на данный момент несут производители зерновых, бобовых культур и картофеля.

"Luminor" призывает фермеров своевременно обращаться в банк, чтобы вместе оценить ситуацию и найти наиболее подходящее решение.

Руководитель по связям "Swedbank" Янис Кропс заверил, что при возникновении трудностей каждый клиент может обратиться в банк, чтобы найти решение, и сельскохозяйственные предприятия - не исключение.

Кропс отметил, что ситуация в сельском хозяйстве неоднородна. Погодные условия в Латвии были разными - где-то дождей было больше, где-то меньше, и положение хозяйств также различается. "Есть хозяйства, которых это лето затронуло очень тяжело, тогда как в других регионах фермеры собирают урожай без особых проблем. Поэтому сказать, что абсолютно для всех фермеров этот год оказался неудачным, нельзя", - отметил представитель банка.