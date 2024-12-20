Банк Латвии остался без президента: что происходит?

"Прогрессивные" не отозвали подписи, но их было недостаточно для того, чтобы Сейм проголосовал за выдвинутого ими Казакса. Поэтому Сейм голосовал только за выдвинутого партией "За стабильность" Павла Кузьмина, который не набрал необходимого большинства голосов.

Пятилетний срок полномочий президента Банка Латвии Казакса истекает 21 декабря. До избрания нового президента эти обязанности будет исполнять Марис Калис, вице-президент банка.

У президента Банка Латвии есть и второй заместитель - Санта-Пургайле, которую некоторые депутаты упоминали в дебатах в Сейме в четверг как возможного коалиционного кандидата на эту должность.

Ранее "Новое Единство" отрицало возможность выдвижения в Банк Латвии одного из своих членов, занимающего или занимавшего должность министра финансов.

Неофициально известно, что один из них - председатель бюджетно-финансовой комиссии Янис Рейрс - рассматривался как возможный кандидат, но достичь политического соглашения по нему не удалось.

Несколько месяцев назад, когда уже начались дискуссии о процессе отбора кандидатов на пост президента Банка Латвии, Рейрс сказал "Latvijas Avīze", что в ряде европейских стран эту должность занимают бывшие министры финансов.

Осенью вопрос о президенте Банка Латвии никто не решал, потому что сначала нужно было принять бюджет.

Президиум Сейма и Совет фракций договорились в четверг, что крайним сроком выдвижения новых кандидатов является 31 января.

Депутаты от оппозиции подчеркнули, что при любом исходе голосования у Банка Латвии был бы хороший президент, поскольку оба кандидата -Казакс и Берзиньш - респектабельны и профессиональны.