Бабье лето? Завтра ждем жару

Ночью и утром во многих местах образуется туман, в западной части страны погода будет преимущественно ясной. Днем по всей Латвии будет светить солнце. На востоке страны местами возможен кратковременный дождь.

Будет дуть слабый ветер, преимущественно восточный и юго-восточный. Минимальная температура воздуха на рассвете составит +11..+16 градусов.

В Риге первая рабочая неделя сентября завершится солнечной погодой, утром возможен туман. Будет дуть слабый восточный и юго-восточный ветер. Температура воздуха составит +16 градусов утром и +26 градусов после обеда.