Азиатские студенты тратят на проживание в Латвии меньше, чем европейские: исследование

По сравнению с 2016 годом, когда проводилось предыдущее исследование, расходы иностранных студентов как на проживание, так и на учебу выросли.

Наибольшую часть расходов для иностранных студентов составляет плата за обучение, которая за восемь лет выросла на 30%, достигнув 6676 евро в год. Исследователи отчасти объясняют рост инфляцией, однако значительную роль играют и сами университеты.

Самая высокая плата за обучение в Рижском университете имени Страдиня (RSU), где иностранный студент платит в среднем 11 000 евро в год. Исследователи отмечают, что RSU — единственный университет, где плата за обучение выше, чем в среднем по Латвии. Большинство других университетов предлагают обучение стоимостью от 2500 до 4500 евро в год.

В 2024 году плата за обучение для иностранных студентов достигла 77,4 млн евро.

Расходы на жилье для иностранных студентов выросли на 44%. В прошлом году их средний доход составил 4943 евро, или около 412 евро в месяц.

Меньше всего за жилье платят студенты из Азии — в среднем 329 евро в месяц. Исследователи предполагают, что они могут предпочесть более экономичные варианты размещения, например, общежития. В свою очередь, студенты из Северной и Западной Европы платят значительно больше — в среднем 520 евро в месяц. Они чаще выбирают частные арендные квартиры или дома с более высоким уровнем комфорта.

Большинство студентов европейского происхождения в Латвии выбирают изучение медицины. По сравнению с другими вузами иностранные студенты RSU в среднем тратят на жилье больше — 516 евро в месяц.

В 2024 году доход непосредственно от расходов на проживание иностранных студентов составил 57,3 млн евро.

Азиатские студенты также тратят значительно меньше, чем студенты из Европы, на ежедневные расходы — в среднем 294 евро в месяц по сравнению с 420 евро в месяц, которые в среднем тратит студент из Центральной Европы.

При этом исследователи отмечают, что эта группа, характеризующаяся более низкими расходами, в прошлом году составляла около трети всех иностранных студентов, а в 2015 году — лишь одну десятую.

Расходы на проживание охватывают широкий спектр товаров и услуг, необходимых для повседневной жизни студентов: питание, товары для дома, транспорт, развлечения и другие расходы. В 2024 году средние расходы на проживание иностранных студентов достигли 4161 евро в год, что на 13% больше, чем в 2016 году. Темпы роста этих расходов значительно ниже, чем рост платы за жилье или обучение.

Общий прямой вклад всех расходов на проживание иностранных студентов в 2024 году достиг 48,2 млн евро.

Исследователи также подчеркивают, что расходы иностранных студентов составляют значительную часть экономического влияния, создаваемого иностранными студентами, поскольку они дополняют туристический сектор Латвии. В 2024 году прямой вклад туризма, полученный от иностранных студентов-гостей, достиг 8,7 млн ​​евро, что на 43% больше, чем в 2016 году.

Результаты опроса показывают, что примерно половина студентов принимали гостей за последний год. За один визит каждый гость в среднем потратил 431 евро. Эти расходы включают транспорт, проживание, питание и другие расходы, связанные с пребыванием.

Общий вклад иностранных студентов в экономику Латвии в прошлом году составил 385,2 млн евро.

191,6 млн евро составляют прямые взносы в экономику Латвии — плата за обучение, расходы на жилье и проживание, а также расходы гостей. Еще 193,6 млн евро — косвенный вклад иностранных студентов.

Прямые налоги из этой суммы, уплачиваемые в государственный бюджет, составляют 58 миллионов евро, подсчитали исследователи.