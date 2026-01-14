Авария у Akropole Alfa парализовала движение на Югле

На месте аварии работает Государственная полиция Латвии. Водителей просят заранее пересматривать маршруты при поездках в Юглу и обратно — по утренним часам движение было фактически парализовано.

По данным полиции, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 149 ДТП. Из них 93 — в Рижском регионе, 20 — в Латгалии, 17 — в Курземе, 11 — в Земгале и восемь — в Видземе. В авариях пострадали восемь человек: пятеро в Рижском регионе, один в Курземе и двое в Латгалии. Среди пострадавших — двое пешеходов.

Также за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения начато два административных и пять уголовных производств. По одному нетрезвому водителю задержали в Рижском регионе и Земгале, двоих — в Курземе и троих — в Латгалии.

Всего за сутки в сфере дорожного движения принято 362 решения по административным правонарушениям, в том числе 87 — за превышение скорости.