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Атмосферный фронт над Латвией: погода в пятницу

© LETA 23 мая, 2025 07:45

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 В пятницу утром во многих регионах центральной и восточной Латвии продолжится дождь, а во второй половине дня и вечером небольшой дождь ожидается на востоке страны.

По прогнозам синоптиков, самый солнечный день будет в Курземе. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, в Курземе - умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит +9...+14 градусов днем, до +16 градусов в центральной части страны.

В Риге дождь продолжится в утренние часы, позже существенных осадков не ожидается, небо прояснится. Будет дуть слабый юго-западный ветер, температура поднимется до +15...+16 градусов.

Над Латвией проходит атмосферный фронт, небольшая ветвь высокого давления будет определять погоду во второй половине дня. Атмосферное давление утром 1006-1007 гектопаскалей на уровне моря.

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Администрация Трампа лишила Гарвард права обучать иностранных студентов

Мир 08:45

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Если ничего не менять, страна закончится: глава Торгово-промышленной палаты

Важно 08:37

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Демографический и социально-экономический дрейф, в котором оказалась Латвия, необходимо остановить, энергию же для нужных перемен может дать или какой-то сильный политик с идеями, или же мощный кризис, сказал президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР4.

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Нужны были деньги, много: Андрею Яхимовичу сделали онкооперацию

Важно 08:34

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-Хорошие новости! В апреле мы проводили акцию помощи руководителю Рижского рок-клуба, лидеру группы "Цемент" Андрею Яхимовичу. У Андрея обнаружили рак, врачи советовали ему операцию с помощью гамма-ножа (это передовой щадящий метод). Нужны были деньги, много, срочно. И вот откликнулись не только друзья, но даже совсем незнакомые люди, - сообщили организаторы благотворительного проекта "Зеленая лампа" в Фейсбуке.

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В Вашингтоне убиты два сотрудника посольства Израиля: через неделю пара собиралась обручиться

Мир 08:25

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Двое сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне убиты возле местного еврейского музея, сообщает CNN, ссылаясь на полицию.

Двое сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне убиты возле местного еврейского музея, сообщает CNN, ссылаясь на полицию.

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В Латвии на три минуты включат сирены тревоги

Важно 08:13

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«Не выжил никто»: ГУР сообщил о подрыве машины с чеченскими офицерами

Мир 08:05

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По сообщению Главного управления разведки Украины, четыре чеченских офицеры были взорваны в Херсонской области.

По сообщению Главного управления разведки Украины, четыре чеченских офицеры были взорваны в Херсонской области.

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В Латвии пересчитали всех работающих: и кто это?

Важно 07:58

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В первом квартале этого года в Латвии работало 868 000 человек в возрасте 15-74 лет, или 63,2%, что на 0,8 процентных пункта меньше, чем в соответствующем периоде 2024 года, свидетельствуют результаты исследования рабочей силы Центрального статистического управления.

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