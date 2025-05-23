Атмосферный фронт над Латвией: погода в пятницу

По прогнозам синоптиков, самый солнечный день будет в Курземе. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, в Курземе - умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит +9...+14 градусов днем, до +16 градусов в центральной части страны.

В Риге дождь продолжится в утренние часы, позже существенных осадков не ожидается, небо прояснится. Будет дуть слабый юго-западный ветер, температура поднимется до +15...+16 градусов.

Над Латвией проходит атмосферный фронт, небольшая ветвь высокого давления будет определять погоду во второй половине дня. Атмосферное давление утром 1006-1007 гектопаскалей на уровне моря.