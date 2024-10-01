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Ассанж: Мне пришлось признать себя виновным в журналистике

Редакция PRESS 1 октября, 2024 17:43

Мир 0 комментариев

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж выступил на публике впервые после освобождения. На заседании ПАСЕ он раскритиковал судебную систему и отсутствие защиты журналистов, указав, что журналистика - не преступление, пишет Deutsche Welle.

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге во вторник, 1 октября, раскритиковал судебную систему и отсутствие защиты журналистов. "Сегодня я нахожусь на свободе не потому, что (судебная. - Ред.) система сработала так, как нужно. Сегодня я на свободе потому, что признал себя виновным в журналистской деятельности после многих лет тюремного заключения", - заявил Ассанж в своей первой после освобождения из тюрьмы публичной речи.

Однако журналистика - это не преступление, а основа свободного и информированного общества, указал он. "Я был наивным, потому что верил в закон. Когда доходит до дела, закон - всего лишь лист бумаги, и его можно интерпретировать по-разному, в зависимости от политической целесообразности", - заявил Ассанж.

Он выразил мнение, что свобода слова сейчас находится "на темном перепутье". "Основной вызов прост. Журналистов нельзя преследовать за выполнение ими своей работы, - сказал Джулиан Ассанж. - Мы все должны внести свой вклад, чтобы свет свободы не погас, чтобы поиск истины продолжался и чтобы голоса многих не были заглушены в интересах немногих".

 26 июня Джулиан Ассанж был освобожден из лондонской тюрьмы строгого режима "Белмарш", где находился пять лет. Это произошло после того, как основатель WikiLeaks в рамках сделки с властями США признал себя виновным в нарушении закона о шпионаже. Его адвокат Дженнифер Робинсон назвала 26 июня "историческим днем", который "положил конец 14 годам юридических баталий" и поставил точку в деле, "которое было признано величайшей угрозой первой поправке (Конституции США - Ред.) в XXI веке".

В ходе заседания судья спросил Ассанжа, в чем именно состояло его преступление. "Работая журналистом, я побуждал свой источник предоставить информацию, которая, как утверждалось, была засекречена", - ответил Ассанж. При этом он отметил, что первая поправка Конституции США, гарантирующая свободу слова и печати, "защищала" его журналистскую деятельность. "Полагаю, первая поправка и закон о шпионаже противоречат друг другу", - приводит его слова газета The Washington Post.

В США Джулиану Ассанжу были предъявлены обвинения по 17 пунктам, ему вменяли в вину "преступления, связанные с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации". Речь идет о публикации около 700 тысяч засекреченных документов о военной и дипломатической деятельности США начиная с 2010 года. В документах содержалась информация о военных действиях США в Ираке и Афганистане, в том числе убийствах мирных жителей и жестоком обращении американских военных с заключенными. Основателю WikiLeaks грозило 175 лет тюремного заключения.

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