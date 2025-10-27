Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 27. Октября Завтра: Irita, Ita, Lilita
Доступность

Арестованы двое, ищут ещё четверых: расследование кражи из Лувра

Euronews 27 октября, 2025 10:56

Мир 0 комментариев

Французской полиции потребовалась почти неделя, чтобы произвести первые аресты в связи с расследованием кражи драгоценностей французских королей из галереи "Аполлон". Два человека, подозреваемые в причастности к впечатляющему ограблению Лувра, были арестованы, сообщила в воскресенье утром газета Le Parisien.

По данным издания, двое мужчин были арестованы в субботу вечером и взяты под стражу судебной полицией в рамках расследования "организованной групповой кражи" и "преступного сговора с целью совершения преступления".

Глава МВД Франции Лоран Нуньес поздравил полицию с успешно проведенной операцией. 

Paris Match и France Inter со ссылкой на источники в полиции сообщают, что по крайней мере один человек был арестован в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, когда он собирался сесть на самолет, направлявшийся в Алжир.

В связи с ограблением разыскиваются четверо подозреваемых. В прошлое воскресенье четверо подозреваемых средь бела дня проникли в знаменитый музей, который ежегодно посещают более 8 миллионов человек. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы попасть на балкон, ведущий в галерею "Аполлон", взломали окно и проникли в две из трех новых витрин, которые будут установлены в конце 2019 года. Оттуда они украли восемь драгоценностей, принадлежавших правящим семьям Франции XIX века, после чего скрылись на скутерах.

 

Кража длилась от шести до семи минут.

Провал системы безопасности, который вызвал возмущение общественности и породил множество вопросов о цепочке ответственности. Следствие подозревает сговор преступников с сотрудниками охраны музея. Сообщается, что у полиции есть переписка с грабителями, а также отправленные им сотрудниками музея данные о размещении видеокамер и сигнализации.

По оценкам парижского прокурора, стоимость драгоценностей, похищенных из Лувра на прошлой неделе, составила 88 миллионов евро, но в эту денежную оценку не входит их историческая ценность для Франции.

В субботу французские СМИ узнали, что Лувр перенес часть оставшихся в его коллекции драгоценностей в хранилища Банка Франции, расположенные на глубине 27 метров под землей.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:50 27.10.2025
Латвия: хор Kamēr… стал четырежды лауреатом Гран-при Европы
Sfera.lv 1 час назад
«Неограниченная дальность»: Россия завершила испытания «Буревестника»
Bitnews.lv 1 час назад
Вы должны были понимать риски: Канада извинилась, но не перед пострадавшей
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: параспортсмены привезли «серебро» по кёрлингу
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: стратегический запас батареек обеспечил «Роллс-Ройс»
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: Раймонд Паулс стал командором
Sfera.lv 4 часа назад
Эстония: эффект не виден
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: средства имеем
Sfera.lv 7 часов назад

Сбил пожилую женщину прямо у остановки

Важно 13:35

Важно 0 комментариев

На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

Читать
Загрузка

А ложка в ней должна стоять? Что нам продают под видом сметаны

Важно 13:35

Важно 0 комментариев

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Читать

Паулс прокомментировал присвоение ему высшей награды Латвии

Для настроения 13:34

Для настроения 0 комментариев

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

Читать

“Это показывает, сколько агрессии в нашем обществе” — президент о расстреле собак

Важно 13:22

Важно 0 комментариев

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

Читать

Как получить от ChatGPT точные ответы: советы профессора RTU

Наука и технологии 13:22

Наука и технологии 0 комментариев

В новом выпуске программы «Кейс» на платформе LSM+ эксперты рассказали, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, чтобы избежать типичных ошибок.

В новом выпуске программы «Кейс» на платформе LSM+ эксперты рассказали, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, чтобы избежать типичных ошибок.

Читать

Финансовая уверенность в Латвии это сколько?

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

Читать

Pietiek: Кто в Латвии на самом деле борется с преступностью, а кто только делает вид?

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

Эта статья написана после прослушивания радиоинтервью министра внутренних дел Рихарда Козловскиса на Latvijas Radio 16.10.2025 — в нем прозвучали противоречивые и вводящие в заблуждение утверждения о реформах полиции, которые требуют структурированного и основанного на фактах анализа, считает автор Pietiek.com Армандс Страутс. 

Эта статья написана после прослушивания радиоинтервью министра внутренних дел Рихарда Козловскиса на Latvijas Radio 16.10.2025 — в нем прозвучали противоречивые и вводящие в заблуждение утверждения о реформах полиции, которые требуют структурированного и основанного на фактах анализа, считает автор Pietiek.com Армандс Страутс. 

Читать