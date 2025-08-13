Аренда «неба в клеточку»: Эстония сдает тюрьмы скандинавам. Почему не может Латвия?

С интересом присматривается и Финляндия, где переполненность колоний уже стала хронической. Однако там ещё спорят, позволяет ли закон отправлять осуждённых за границу.

В Эстонии утверждают, что принимают только осуждённых из стран НАТО и не берут особо опасных преступников. Для самой республики это сотни новых рабочих мест и стабильный доход.

А вот Латвия на предложения о «тюремном аутсорсе» не откликается. В Минюсте пояснили, что сравнивать ситуацию с Эстонией некорректно: у соседей все три тюрьмы новые и соответствуют стандартам Северных стран, а в Латвии полностью с нуля будет построен только Лиепайский изолятор, который откроется в 2026 году.

Сейчас в латвийских тюрьмах содержится 3555 человек, свободные места есть, но вопрос сдачи камер иностранным государствам не рассматривается. Приоритет — размещение собственных заключённых и строительство отдельного женского корпуса, если позволят финансы. Сейчас реализовать планы мешают ограниченнык возможности госбюджета. Речь идёт о строительстве нового женского тюремного корпуса с инфраструктурой, соответствующей потребностям этой категории заключённых. Инициатива включена в следующий этап освоения финансирования Норвегии. Сейчас уточняется проект и идут переговоры с норвежскими партнёрами.