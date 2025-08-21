Арбузы пошли: откуда они в Латвии и в чём между ними разница?

Откуда «полосатики»

Как известно, арбузы в Латвии не растут. Есть, правда, одно фермерское хозяйство, расположенное под Лиепаей, где уже более десяти лет на обыкновенном поле без всяких парников выращивают эту теплолюбивую культуру. И ничего, свой ежегодный урожай фермер собирает, причем не только для себя, но и на продажу на лиепайском рынке.

Его примеру последовали еще несколько саймниексов. Весной на рижском Центральном рынке активно продавали рассаду арбузов. Из чистого интереса автор приобрел несколько кустиков. Они активно растут, но вот самих кавунов, даже миниатюрных размеров, на домашней бахче пока не видно.

Но погоду в торговых сетях латвийские фермеры сделать не могут — объемы не те. Поэтому арбузы в Латвию импортируются.

До войны на первом месте среди поставщиков находилась Украина со своими знаменитыми херсонскими арбузами. В Латвии они занимали почти половину рынка. Теперь же арбузы поступают преимущественно из Марокко, Греции, Италии и Испании, чаще всего — через литовских реэкспортеров. В результате в официальной статистике основным поставщиком этой продукции значится Литва. Однако сейчас торговцы обязаны указывать реальную страну происхождения товара, так что географию поставок легко изучить прямо по ценнику.

Согласно правилам Кабинета министров, вся плодоовощная продукция, привезенная из–за пределов ЕС, должна пройти фитосанитарный контроль и иметь специальный сертификат. Работники Продовольственно–ветеринарной службы проводят выборочные проверки на границе. Запрещается продавать гнилые и поврежденные арбузы.

Эти страшные нитраты

Как только наступает арбузный сезон, вновь всплывают прежние ужастики о том, что может скрываться под арбузной коркой. Среди них рассказы о том, как арбузы пичкают нитратами, мочевиной, чтобы ягоды достигали колоссальных размеров, и т. д.

Импортеры и санитарные врачи опровергают эти россказни, но осадок все–таки остается. К тому же не секрет, что на полях в промышленных масштабах арбузы выращивают по специальной технологии, которая включает в себя и регулярное опрыскивание ядохимикатами от вредителей, и подкормку стимуляторами роста.

Однако в том же самом сертификате, который должна иметь импортная продукция, подтверждаются ее безопасность и отсутствие не разрешенных в Евросоюзе препаратов. Однако в ЕС отсутствуют нормы на допустимое количество нитратов для арбузов и дынь. А санитарные врачи утверждают, что визуально отличить те же арбузы, перекормленные химией, попросту невозможно.

Хотя народная молва и утверждает, что отличительным признаком может быть мякоть неестественно ярко–красного цвета. Вообще–то мякоть может сказать многое. Для этого достаточно взглянуть на свежий срез. Если он остался глянцевым, значит, арбуз напичкан химикатами, в противном случае на его поверхности образуются шарики или пузырьки. Еще стоит обратить внимание на наличие белых полос, идущих от сердцевины плода, — признак присутствия нитратов. Мякоть должна быть алого или красного цвета, без фиолетового оттенка.

Чтобы обезопасить себя, арбуз перед употреблением нужно мыть, причем не просто обдать корку струей холодной воды из–под крана, а помыть «полосатик» так же, как вы моете посуду, — с использованием губки и мыла. Тем самым вы можете сократить количество нитратов на 10–15%. Но уже разрезанный арбуз вы не помоете.

Кстати, неуязвимость для грязи извне является обманчивой иллюзией, которая возникает у нас при взгляде на толстошкурый арбуз. На самом деле при наличии малейшей трещины через поврежденную кожуру в мякоть проникает все!

Особенно быстро это происходит при разрезах и проколах ножом. Грязь, бактерии, тяжелые металлы и токсины окружающей среды. Чем дольше такой арбуз не продан, тем опаснее он для невнимательного покупателя. Отсюда, несмотря на то что в Латвии это разрешено, не рекомендуется покупать бахчевые в торговых местах, расположенных вблизи автомобильных магистралей.

Продавать овощи и фрукты, в том числе и арбузы, по латвийским законам можно только в магазинах, на рынках и ярмарках. Товар должен лежать на прилавке не ниже метра от земли. А сам продавец обязан иметь санитарную книжку и исправные весы, прошедшие метрологическое освидетельствование.

Те же марокканские арбузы имеют громадные размеры. Поэтому, только разрезав полосатую ягоду на четвертинки и половинки, продавец может реализовать свой товар. Санитарные нормы допускают такую манипуляцию, но для этого должен быть специальный нож, который необходимо регулярно дезинфицировать. А после разрезания кусочек арбуза требуется незамедлительно обернуть в пищевую пленку.

Как выбирать?

Первым признаком того, что арбуз дозрел, служит желтое пятно на боку. Его размер должен быть в пределах 5–10 см в диаметре. У пятна может быть даже оранжевый оттенок. А вот белый цвет служит признаком недозрелости.

Что касается цвета кожуры, сегодня в распоряжении фермеров оказалось множество сортов и гибридов арбузов с самым разным рисунком и окраской кожуры. Кроме того, селекционеры предлагают вырастить плоды не только с ярко–красной или розовой мякотью, но и с желтой и даже белой. При этом ни один ученый не смог создать растение, по виду ягод которого можно было бы сразу на грядке определить спелость.

И все же существует ряд признаков, как выбрать спелый арбуз. При выборе плода обращают внимание на состояние кожуры, яркость рисунка и наличие всевозможных повреждений. При всем богатстве существующих расцветок арбузов рисунок на кожуре должен быть четким, а цвет однотонных ягод — равномерным.

Арбузы с нехарактерным или размытым узором лучше отложить в сторону. Ведь это может быть признаком не только незрелости, но и симптомом заболевания, например вирусной мозаики. Плоды, которым еще не время покидать бахчу, обладают матовой поверхностью.

У спелого образца кожура становится глянцевой и твердеет до такой степени, что ее сложно проткнуть ногтем, а можно лишь поцарапать верхний окрашенный слой. Кроме того, у незрелого арбуза поврежденная кожура выделяет сок и издает характерный травяной запах.

Что же касается глухого звука при постукивании, то, увы, этот признак не является универсальным указанием, что перед вами зрелый арбуз. Потому что такой звук формируется и при постукивании перезрелой продукции. А употребление перезрелого «полосатика» может нанести серьезный урон здоровью из–за прокисания красной мякоти.

Итак, после долгих раздумий вы выбрали подходящий «полосатик». Чтобы обезопасить себя от нежелательных последствий, соблюдайте меры предосторожности. Прежде всего тщательно вымойте корку арбуза водой с мылом.

Желательно арбуз съесть сразу. Не надо быть излишне экономным, срезая всю мякоть до кожуры. Именно около кожуры и скапливаются нитраты. Осилить огромный арбуз даже многодетной семье сразу не по силам. Поэтому по окончании трапезы моментально убирайте разрезанный арбуз в холодильник.

Однако съесть остатки желательно в течение суток, так как даже в условиях пониженной температуры болезнетворные бактерии прекрасно размножаются в мякоти. В результате с каждым часом возрастает риск получить пищевое отравление.

Александр ФЕДОТОВ