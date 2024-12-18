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Антизападная пропаганда! Почему надо запретить перевод названий кино на русский

Редакция PRESS 18 декабря, 2024 13:15

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Лиана Ланга на своей страничке в Фейсбук поделилась следующим постом активиста кампании #RunāLatviski:


"Здравствуйте! Обратите внимание на то, как Apollo Kino переводит название фильма на русский язык. Это пример того, почему перевод фильмов на русский язык должен быть категорически запрещен в Латвии. Я смотрю на постер и удивляюсь, почему название фильма: на английском - «Wicked», на латышском - «Злая», а на русском - «Злая: Сказка о ведьме запада»

Почему Apollo Kino выбрал такой разный русский перевод? Скорее всего, потому, что именно под таким названием фильм распространяется в России. Но в России фильм не может называться просто «Злая», если это возможность в очередной раз подчеркнуть, что Запад - это зло (гниль и т.д.). Потому что русские там должны думать, что «Баба Яга спасает мир» (фильм в российских кинотеатрах в 2023 году), а «Ведьма Запада - Злая». Это же пропагандистский лозунг"!

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