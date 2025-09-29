Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Антициклон над Латвией: морозно и солнечно

© LETA 29 сентября, 2025 07:50

Важно 0 комментариев

В понедельник утром температура воздуха на большей части территории Латвии опустилась ниже +3 градусов, местами на востоке страны - ниже нуля, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В 5 часов утра температура воздуха составляла от -0,9 градуса в Зосены до +8,7 градуса в Мерсрагсе и +9,9 градуса на Колке.

В понедельник днем ожидается сухая и солнечная погода. Будет дуть слабый и умеренный восточный ветер, а температура воздуха не превысит +10...+14 градусов.

В Риге температура воздуха составит +12...+13 градусов.

В Риге будет светить яркое солнце, подует слабый или умеренный восточный ветер, воздух прогреется до +12..+13 градусов.

Погодные условия определяются широким антициклоном. Атмосферное давление на уровне моря составляет 1032–1036 гектопаскалей. 

Позиция СЗК расшатала правительство: и что теперь?

Новости Латвии 08:56

Новости Латвии 0 комментариев

В проект госбюджета на следующий год включены предложения партнеров по коалиции, однако, несмотря на достигнутые компромиссы в связи с бюджетом, Союз зеленых и крестьян (СЗК) в четверг вместе с оппозиционными партиями в Сейме фактически проголосовал против так называемой Стамбульской конвенции. Такие действия вызвали резкие взаимные упреки со стороны коалиционных партнеров, и теперь на грани стоит само правительство, сообщает передача Латвийского телевидения "De facto".

Чударс: единственный способ привязать людей к регионам — создание рабочих мест

Новости Латвии 08:47

Новости Латвии 0 комментариев

Другого способа остановить депопуляцию не существует, в этом признался в интервью агентству LETA министр охраны окружающей среды и регионального развития Раймондс Чударс ("Новое единство").

Коммунальные услуги дорожают: за что и сколько теперь по-новому?

Важно 08:45

Важно 0 комментариев

Чудес не бывает - и накануне нового отопительного сезона жители столицы в очередной раз узнали, что плата за необходимые коммунальные услуги опять повысится. Увеличится плата за тепло, водоснабжение и в очередной раз – за вывоз мусора... На сколько вырастут расходы рижан на оплату жилья...

Грибы срезать или выкручивать: что советуют специалисты?

Важно 08:35

Важно 0 комментариев

На днях в лесу стал свидетелем перепалки двух женщин, собирающих грибы. Одна стыдила другую за то, что та выкручивала грибы. Мол, из-за таких «охотников» грибов все меньше. Вторая обвинила ее в том же. «Ученых читать надо. Они как раз советуют выкручивать грибы. Когда гриб срезаете, его ножка гниет, инфекция попадает в споры»... Кто же прав? И что на самом деле рекомендуют специалисты-микологи?

«Молдова победила Россию»: как прошли исторические выборы

Важно 08:22

Важно 0 комментариев

На выборах в Молдове, которые называли едва ли не главными в современной истории страны, победу одерживает проевропейская правящая партия. О подсчете голосов и настроении...

«У меня шпрота выпала из дырки в хлебе!» Жалоба в эфире рассмешила ведущих (ВИДЕО)

Латышские СМИ 08:15

Латышские СМИ 0 комментариев

Недавно пользователь платформы "ТикТок" поделился забавным моментом из программы Krustpunkta на Латвийском радио, в которой есть рубрика "Свободный микрофон". Этому выпуску программы примерно два года, но почему бы и не напомнить о нём публике, решил тот, кто разместил ролик у себя.

«Эти школы — словно капсулы времени»: бывший учитель 13-й средней школы поделился опытом

Важно 08:13

Важно 0 комментариев

Учитель истории Эдвард Крустс опубликовал в "Фейсбуке" свои впечатления от работы в Рижской 13-й средней школе. Проработал он там совсем недолго и вскоре уволился. Причины его ухода, как утверждает сам Крустс, - (не)знание учениками латышского языка и общая атмосфера в школе. Предоставим, однако, слово ему самому.

