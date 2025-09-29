Антициклон над Латвией: морозно и солнечно

В 5 часов утра температура воздуха составляла от -0,9 градуса в Зосены до +8,7 градуса в Мерсрагсе и +9,9 градуса на Колке.

В понедельник днем ожидается сухая и солнечная погода. Будет дуть слабый и умеренный восточный ветер, а температура воздуха не превысит +10...+14 градусов.

В Риге температура воздуха составит +12...+13 градусов.

В Риге будет светить яркое солнце, подует слабый или умеренный восточный ветер, воздух прогреется до +12..+13 градусов.

Погодные условия определяются широким антициклоном. Атмосферное давление на уровне моря составляет 1032–1036 гектопаскалей.