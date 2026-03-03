Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Анна Седокова пошла войной на родственников Тиммы: «Мои жадные бездельники»

СтарХит 3 марта, 2026 11:28

Как сообщалось, вчера в Москве начался процесс о разделе имущества Яниса Тиммы и Анны Седоковой. Долгое время Анна Седокова не комментировала историю с наследством экс-супруга Яниса Тиммы, которого не стало более года назад. И вот теперь певица сменила тактику в отношении семьи спортсмена.

Родители Яниса считают, что Анна обобрала его до нитки и довела до суицида. Теперь они хотят через суд отобрать имущество певицы. Седокова сдаваться не намерена. Она готова к битве и уверена в своей победе. Так, артистка заверила, что ничего не брала у экс-супруга, а всю имеющуюся недвижимость покупала на свои средства и даже брала ипотеку.

Помимо всего прочего, Седокова высказалась относительно первой жены Тиммы. По словам артистки, Сана и ее нынешний супруг не хотят работать и пытаются обогатиться за ее счет. И вот накануне звезда ответила на слова одного из подписчиков, который написал ей: «Хочу, чтобы ты вернула наследство единственному сыну Яниса».

«Я пытаюсь уследить за событиями. Итак, настоящий муж бывшей жены моего бывшего мужа отчаянно борется с несправедливостью, смотря мои сторис. Смотрит он из квартиры, которую Янис оставил сыну. Он давно там живет. Потом заправляет машину, которую тоже оставил Янис. Потом он пытался перебороть себя, когда прятался под диваном в квартире Яниса, когда тот приезжал увидеть сына», — разоткровенничалась 43-летняя исполнительница в личном блоге.

Помимо всего прочего, Седокова посоветовала близким Яниса Тиммы выйти на работу, заняться саморазвитием, а не воевать с ней. «Хорошего вечера! Я бы очень хотела, чтобы все отстали от меня и поняли наконец, что люди зарабатывают деньги, ходя на работу, принося пользу другим.

У меня старший ребенок в 21 год работает на двух работах и учится. Я с 14 лет работаю. Да, работать намного сложнее, чем подсосаться к кому-то и тянуть с него деньги. Но работа приносит удовольствие. И знаете, на абсолютно каждое слово у меня есть бумажка по каждому вопросу. Встретимся в суде, мои жадные бездельники! Посмотрим, на чьей стороне правда», — добавила певица.

Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма прожили в браке чуть более четырех лет, общих детей у них не было. Певица не раз признавалась, что порой ее отношения со спортсменом не складывались, пара даже несколько раз расставалась. В 2024 году супруги разошлись, а спустя какое-то время Тиммы не стало. Это все больно ударило по артистке.

«Я открыла комментарии, потому что устала бояться и мне нечего скрывать. Я не комментирую ситуацию, но если бы я хоть слово сказала о тех, кто распространяет лживую информацию, и о том, как они поступали и со мной, и с Янисом, им бы пришлось нелегко. Но я не буду этого делать, как бы они не пытались пиариться на смерти. Есть память о человеке, который захотел уйти, и это его решение. И все знали об этом задолго до случившегося», — говорила она.

Напомним, друзья Яниса Тиммы в свое время недоумевали - он очень много зарабатывал, но в итоге денег у него почти не осталось. 

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

