Анна Седокова пошла войной на родственников Тиммы: «Мои жадные бездельники»

Родители Яниса считают, что Анна обобрала его до нитки и довела до суицида. Теперь они хотят через суд отобрать имущество певицы. Седокова сдаваться не намерена. Она готова к битве и уверена в своей победе. Так, артистка заверила, что ничего не брала у экс-супруга, а всю имеющуюся недвижимость покупала на свои средства и даже брала ипотеку.

Помимо всего прочего, Седокова высказалась относительно первой жены Тиммы. По словам артистки, Сана и ее нынешний супруг не хотят работать и пытаются обогатиться за ее счет. И вот накануне звезда ответила на слова одного из подписчиков, который написал ей: «Хочу, чтобы ты вернула наследство единственному сыну Яниса».

«Я пытаюсь уследить за событиями. Итак, настоящий муж бывшей жены моего бывшего мужа отчаянно борется с несправедливостью, смотря мои сторис. Смотрит он из квартиры, которую Янис оставил сыну. Он давно там живет. Потом заправляет машину, которую тоже оставил Янис. Потом он пытался перебороть себя, когда прятался под диваном в квартире Яниса, когда тот приезжал увидеть сына», — разоткровенничалась 43-летняя исполнительница в личном блоге.

Помимо всего прочего, Седокова посоветовала близким Яниса Тиммы выйти на работу, заняться саморазвитием, а не воевать с ней. «Хорошего вечера! Я бы очень хотела, чтобы все отстали от меня и поняли наконец, что люди зарабатывают деньги, ходя на работу, принося пользу другим.

У меня старший ребенок в 21 год работает на двух работах и учится. Я с 14 лет работаю. Да, работать намного сложнее, чем подсосаться к кому-то и тянуть с него деньги. Но работа приносит удовольствие. И знаете, на абсолютно каждое слово у меня есть бумажка по каждому вопросу. Встретимся в суде, мои жадные бездельники! Посмотрим, на чьей стороне правда», — добавила певица.

Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма прожили в браке чуть более четырех лет, общих детей у них не было. Певица не раз признавалась, что порой ее отношения со спортсменом не складывались, пара даже несколько раз расставалась. В 2024 году супруги разошлись, а спустя какое-то время Тиммы не стало. Это все больно ударило по артистке.

«Я открыла комментарии, потому что устала бояться и мне нечего скрывать. Я не комментирую ситуацию, но если бы я хоть слово сказала о тех, кто распространяет лживую информацию, и о том, как они поступали и со мной, и с Янисом, им бы пришлось нелегко. Но я не буду этого делать, как бы они не пытались пиариться на смерти. Есть память о человеке, который захотел уйти, и это его решение. И все знали об этом задолго до случившегося», — говорила она.

Напомним, друзья Яниса Тиммы в свое время недоумевали - он очень много зарабатывал, но в итоге денег у него почти не осталось.