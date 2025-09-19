Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Английский вытесняет латышский среди молодежи: временный тренд или угроза?

Редакция PRESS 19 сентября, 2025 21:39

Важно 0 комментариев

Исследование Латвийского агентства языка (LVA) показало: английский стал доминирующим языком в виртуальном общении молодежи, говорится в материале LSM.

Латышский сохраняет позиции главным образом в семье. Пока подростки открыто признают, что живут в англоязычной цифровой среде, Министерство образования и науки (IZM) поводов для паники не видит. Однако социальный психолог Иварс Аустерс предупреждает: беспокоиться стоит до того, как страна окажется в ситуации, похожей на ирландскую, где знание национального языка стало редкостью. Учитель истории Валдис Клишанс считает: с молодежью надо говорить о том, что делает нас частью Латвии.

Ключевые данные исследования:

73% подростков всегда слушают музыку на английском языке.
61% смотрят фильмы и сериалы по-английски.
20% читают книги и статьи только на английском.
94% выбирают английский для общения в соцсетях.
Самооценка знаний латышского и английского почти одинакова.
Ученики Юрмальской средней школы признаются: говорить по-английски проще. «Латышский кажется более формальным, а среди друзей легче общаться на английском», — говорит девятиклассница Катрине Лапиня. Её одноклассник Доминикс Дрейманис вспоминает: «Всё началось с телефона — видео, игры, музыка там на английском».

Учитель Клишанс отмечает: на переменах ребята нередко разговаривают только на английском. Даже на Празднике песни он слышал подростков в национальных костюмах, обсуждавших между собой не по-латышски, а по-английски.

Психолог Аустерс подчеркивает: подростки зачастую переоценивают свой уровень владения английским — их словарь ограничен, а язык напоминает «пиджин инглиш». Но это объяснимо: идентификация с международными кумирами проходит через английскую среду. Кроме того, экономия усилий подталкивает использовать готовые англоязычные термины вместо поиска латышских.

IZM считает увлечение английским естественным этапом. «Язык молодежи всегда особенный и меняется с возрастом», — напоминает Винета Эрнстсоне, руководитель отдела языковой политики министерства. Но педагоги замечают: дети всё чаще думают на английском, переводя не с латышского, а наоборот.

Агентство языка призывает активнее предлагать молодежи интересный цифровой контент на латышском. «Важна конкуренция с мировым содержанием. Нужно искать пути вернуться к латышскому языку», — говорит координатор проектов ЛВА Юстине Бондаре.

Создатели детских программ, актёры и режиссёры также подчеркивают: в развитие латышскоязычного контента для детей и подростков нужно вкладывать деньги — это вопрос не только культуры, но и будущего страны.

Министр образования Даце Мелбарде отмечает: тревожных тенденций пока не фиксируют, но ситуацию нужно внимательно отслеживать. Аустерс, напротив, уверен: беспокойство оправдано, ведь «ни один язык не живёт вечно».

Сами школьники настроены скептически: «Неизбежно, что язык исчезнет. Нас четверых слишком мало, чтобы что-то изменить», — признаются ученики. Но эксперты убеждены: многое зависит от родителей, учителей и самих подростков.

«Нужно показывать, что говорить по-латышски — это стильно», — резюмирует директор программ ЛТВ Инесе Кублицка-Петровича.

