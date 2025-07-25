На своей странице в Facebook Вурчс назвал решение тяжёлым, но необходимым: «Сегодня я принял очень тяжёлое, но необходимое решение — подать в отставку… Я продолжу работу как депутат и останусь самым активным голосом в думе — вашим голосом».

«Я получил поддержку от коллег по коалиции, но, заботясь о том, чтобы сложившиеся обстоятельства не мешали нашей совместной работе, я принял это решение и попросил коллег его поддержать».

Он подчеркнул, что не намерен исчезать из публичного поля и готов вернуться, «когда справедливость будет восстановлена».

«Я никуда не ухожу. Я здесь — среди вас. На улице, в магазине, в парке. Я остаюсь доступным, открытым и готовым бороться за ваши интересы. Всегда!»



Поводом для политического кризиса стали подозрения в том, что Вурчс мог указать ложные сведения о получении среднего образования в своей декларации кандидата в депутаты перед выборами 2025 года. Как сообщает LETA, вопрос об отставке был поднят депутатами от партии Latvijas attīstībai, которые ссылаются на материалы СМИ и комментарии Вурча, в том числе, содержащие «оскорбительные выражения, недопустимые для занимаемой должности».

По данным, предоставленным школой, Вурчс действительно окончил только основную школу (9 классов), а обучение по программе средней школы было прекращено на 11-м классе. Официального подтверждения получения среднего образования в Великобритании, на которое он ссылается, до сих пор не представлено.

Министерство охраны среды и регионального развития уже сообщило о намерении передать дело в Государственную полицию, чтобы выяснить, имело ли место предоставление ложных сведений Центральной избирательной комиссии. Это может повлечь уголовную ответственность по статье 272 УК Латвии, а также аннулирование депутатского мандата.

LETA сообщает, что в полиции подтверждён приём заявления, и оно будет рассмотрено в установленном порядке. Внеочередное заседание думы, на котором планировалось рассмотреть вопрос об освобождении Вурча, было закрыто — формально оснований для голосования больше не было, так как политик подал заявление об отставке. Сразу после этого было объявлено новое заседание для выбора следующего заместителя председателя.