Андрис Бите: сейчас политики закрывают глаза и занимаются ерундой

По словам Андриса Бите , политики и госслужащие разделились на несколько групп. Одна часть считает, что меры жёсткой экономии не нужны, потому что просто не понимает, откуда берутся деньги, как они генерируются, например, типичные представители «прогрессистов». Они считают, что вечно занимать — это хорошо. И, как недавно сказал Шуваев, проблема не в том, что мы каждый год берём по два миллиона в долг и растрачиваем их попусту, а в том, что это вопрос понимания, образования и реальности, поскольку значительная часть из них не работала ни над чем практическим и полезным.

Другая часть политиков – это те, кто рассчитывает исключительно на рейтинги и необходимость переизбираться, и им не хватает смелости сказать правду, но они понимают, что сейчас полный тупик, куда мы идём с тратами и займами, но они хотят переизбраться в Сейм, быть у власти. Бите сравнивает таких политиков с алкоголиком, который говорит: я вообще-то знаю, что я алкоголик, и пить не буду, но я выпью ещё два дня, а потом брошу.

По мнению Бите, люди умные, понимающие, знают, что мы живём не по средствам – каждый год зарабатываем на два миллиарда меньше, чем тратим. И это безвыходная ситуация. Поэтому крайне важно думать о том, как развивать экономику.

Бизнесмен рассказал, что сейчас работает над тем, как убедить и заставить людей сократить расходы, и это не означает автоматического сокращения зарплаты учителя или пенсионера, или полицейского на улице. По его мнению, существует множество ресурсов и возможностей сэкономить деньги, чтобы работник не страдал.