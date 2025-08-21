Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Андрис Бите: сейчас политики закрывают глаза и занимаются ерундой

Редакция PRESS 21 августа, 2025 14:35

Новости Латвии 0 комментариев

Президент Латвийской конфедерации работодателей, председатель правления рыболовецкого предприятия SIA «Karavela» и член совета Федерации продовольственных предприятий Андрис Бите в дискуссии «Пресс-клуб» на телеканале TV24 раскритиковал политиков за страсть к кредитам, которая заведет страну в тупик — молодые будут выплачивать долги сами, а пожилых заставят это делать дети и внуки, сообщает nra.lv.

По словам Андриса Бите , политики и госслужащие разделились на несколько групп. Одна часть считает, что меры жёсткой экономии не нужны, потому что просто не понимает, откуда берутся деньги, как они генерируются, например, типичные представители «прогрессистов». Они считают, что вечно занимать — это хорошо. И, как недавно сказал Шуваев, проблема не в том, что мы каждый год берём по два миллиона в долг и растрачиваем их попусту, а в том, что это вопрос понимания, образования и реальности, поскольку значительная часть из них не работала ни над чем практическим и полезным.

Другая часть политиков – это те, кто рассчитывает исключительно на рейтинги и необходимость переизбираться, и им не хватает смелости сказать правду, но они понимают, что сейчас полный тупик, куда мы идём с тратами и займами, но они хотят переизбраться в Сейм, быть у власти. Бите сравнивает таких политиков с алкоголиком, который говорит: я вообще-то знаю, что я алкоголик, и пить не буду, но я выпью ещё два дня, а потом брошу.

По мнению Бите, люди умные, понимающие, знают, что мы живём не по средствам – каждый год зарабатываем на два миллиарда меньше, чем тратим. И это безвыходная ситуация. Поэтому крайне важно думать о том, как развивать экономику.

Бизнесмен рассказал, что сейчас работает над тем, как убедить и заставить людей сократить расходы, и это не означает автоматического сокращения зарплаты учителя или пенсионера, или полицейского на улице. По его мнению, существует множество ресурсов и возможностей сэкономить деньги, чтобы работник не страдал.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей

Важно 11:14

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Важно 11:02

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

