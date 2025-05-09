Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 13. Мая Завтра: Ira, Iraida, Irena, Irina
Доступность

Андрей Козлов: Кудорс забыл Конституцию — русским в Латвии рты не закроешь (1)

Редакция PRESS 9 мая, 2025 08:25

Выбор редакции 1 комментариев

Ответ представителя портала press.lv политологу Кудорсу:

«Запретим русский LSM, и русские Латвии перейдут в латышскую среду. Правда на нашей стороне, в Латвии есть исключительное право на латышскую среду», — это цитата, с позволения сказать, политолога и университетского преподавателя Андиса Кудорса, который в своё время даже пытался от одной провалившейся партии избраться в Европарламент. Но эмигрировать в Брюссель Кудорсу не удалось — избиратели его усилий на ниве дремучего национализма не оценили. Хотя он даже возглавлял список данной партии. Поэтому пришлось Кудорсу продолжить свои далекие от европейской демократии псевдонаучные измышления", - отмечает Андрей Козлов.

"В последнее время Кудорс, не будучи журналистом и никогда не работавшим в СМИ, «переключился» на тему языка в общественных СМИ. Но, как всегда, пошёл дальше и заговорил «об исключительном праве на латышскую среду». Политолог сам-то понял, что сказал?! О каком исключительном праве он говорит? Латышский язык является государственным — и это уже определяет его статус и преимущества в публичном пространстве. Но это вовсе не означает дискриминацию и тем более запрет на использование языков нацменьшинств, в том числе в СМИ — эти права гарантированы и Конституцией, и европейскими конвенциями, о которых доктор наук Кудорс должен был что-то слышать", - иронизирует Козлов, чья семья долгое время владеет издательским домом и выпускает прессу и на латышском, и на русском языках.

"Что касается языка вещания и публикаций в общественных СМИ, то, к примеру, британцы или немцы тоже имеют «исключительное право» на английский и немецкий языки соответственно, однако это не мешает им поддерживать и финансировать СМИ на других языках. Более того, они понимают важность предоставления объективной информации на этих языках", - напоминает Козлов. - Но если латвийских властей не интересует вопрос влияния на треть населения, то можно продолжать жить иллюзиями Кудорса о том, что стоит закрыть общественные СМИ на русском — и сотни тысяч латвийцев по мановению волшебной палочки тут же переключатся на латышскоязычные СМИ и произойдёт чудо — люди решат, что им на другом языке намного удобнее получать информацию, нежели на родном!

Кудорс, похоже, в прошлом веке застрял — а на дворе другая эпоха и вся информация в телефоне. На любом языке и без фантазий горе-политолога!".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 159 реакций
Комментарии (1) 159 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нетаньяху: израильская армия войдет в Газу «со всей силой» в ближайшие несколько дней (1)

Важно 20:41

Важно 1 комментариев

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Читать
Загрузка

Экономика военного времени: расходы на оборону увеличиваются до 5% от ВВП со следующего года (1)

Важно 20:36

Важно 1 комментариев

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Читать

В Латвии дешевле: из-за налогов жители Эстонии будут все чаще ездить на границу за алкоголем (1)

Бизнес 20:33

Бизнес 1 комментариев

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

Читать

Из-за «липовой» справки депутат рискует вылететь из Сейма: суд вынес приговор (1)

Важно 20:25

Важно 1 комментариев

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Читать

Водитель в шоке от штрафа на парковке у «Рими»: за что? (1)

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 1 комментариев

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Читать

«Откройте границу с Россией и Белоруссией»: в Резекне появились провокационные листовки (1)

Важно 20:11

Важно 1 комментариев

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

Читать

Стремительный рост цен на продукты: глава Банка Латвии предлагает поискать «горлышко бутылки» (1)

Новости Латвии 19:49

Новости Латвии 1 комментариев

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Читать