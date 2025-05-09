«Запретим русский LSM, и русские Латвии перейдут в латышскую среду. Правда на нашей стороне, в Латвии есть исключительное право на латышскую среду», — это цитата, с позволения сказать, политолога и университетского преподавателя Андиса Кудорса, который в своё время даже пытался от одной провалившейся партии избраться в Европарламент. Но эмигрировать в Брюссель Кудорсу не удалось — избиратели его усилий на ниве дремучего национализма не оценили. Хотя он даже возглавлял список данной партии. Поэтому пришлось Кудорсу продолжить свои далекие от европейской демократии псевдонаучные измышления", - отмечает Андрей Козлов.

"В последнее время Кудорс, не будучи журналистом и никогда не работавшим в СМИ, «переключился» на тему языка в общественных СМИ. Но, как всегда, пошёл дальше и заговорил «об исключительном праве на латышскую среду». Политолог сам-то понял, что сказал?! О каком исключительном праве он говорит? Латышский язык является государственным — и это уже определяет его статус и преимущества в публичном пространстве. Но это вовсе не означает дискриминацию и тем более запрет на использование языков нацменьшинств, в том числе в СМИ — эти права гарантированы и Конституцией, и европейскими конвенциями, о которых доктор наук Кудорс должен был что-то слышать", - иронизирует Козлов, чья семья долгое время владеет издательским домом и выпускает прессу и на латышском, и на русском языках.

"Что касается языка вещания и публикаций в общественных СМИ, то, к примеру, британцы или немцы тоже имеют «исключительное право» на английский и немецкий языки соответственно, однако это не мешает им поддерживать и финансировать СМИ на других языках. Более того, они понимают важность предоставления объективной информации на этих языках", - напоминает Козлов. - Но если латвийских властей не интересует вопрос влияния на треть населения, то можно продолжать жить иллюзиями Кудорса о том, что стоит закрыть общественные СМИ на русском — и сотни тысяч латвийцев по мановению волшебной палочки тут же переключатся на латышскоязычные СМИ и произойдёт чудо — люди решат, что им на другом языке намного удобнее получать информацию, нежели на родном!

Кудорс, похоже, в прошлом веке застрял — а на дворе другая эпоха и вся информация в телефоне. На любом языке и без фантазий горе-политолога!".