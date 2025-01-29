Андрей Козлов: Airbaltic теряет наши деньги, но её пилот-блогер предпочитает не замечать этого

Андрей Козлов посчитал нужным отреагировать на вызвавшую большой резонанс новость о том, что из названия ледового дворца в районе Сканстес исчезло слово «Rīga”, его заменили названием китайского бренда мобильных устройств — XIOMI. Автор посетовал на то, что, увы, в стране уже практически не осталось предприятий, которые принадлежат отечественному бизнесу. И в результате владельцы спортивных сооружений, чтобы выжить, вынуждены обращаться за помощью к зарубежному бизнесу.

«На мою публикацию на press.lv моментально отреагировал пилот авиакомпании airBaltic, который больше известен, как блогер — Александр Небылица, - комментирует Андрей Козлов. - Он предложил мне «открыть свой бренд и купить права на название арены, а «не сидеть на бюджете и заниматься популизмом».

При этом блогер так и не смог пояснить, на каком именно бюджете я сижу?! Зато на мой ответный камешек в огород airBaltic, бурная деятельность которого нуждается в расследовании, пилот-блогер написал: «Наша компания привозит миллион туристов в год — в Латвию, платит сотни миллионов налогов, гостиничный, ресторанные и прочие бизнесы выживают за счет нас, так как 2% ввп прямых поступлений в экономику Латвии».

Я полагаю, что эта полемика по поводу airBaltic наверняка будет интересна читателям press.lv, поскольку тема работы нашей национальной авиакомпании выходит за рамки нашей узкой дискуссии с блогером.

Итак, вот мой ответ блогеру и пилоту.

Уважаемый Александр! Возможно, Вы не в курсе, но ваша компания, прежде всего, очень плохо управляется. И если бы не дотация - почти 600 миллионов евро из кармана налогоплательщиков, то airBaltic уже бы давно никаких туристов не перевозил - это бы делали другие авиакомпании, поскольку бизнес не терпит пустоты.

Вероятно, в порыве эмоций и энтузиазма Вы, находясь в полете, не заметили, что только за 9 месяцев прошлого года airBaltic зафиксировала убытки в размере 49 миллионов - по итогам года прогнозируются убытки в размере около 100 миллионов. Кстати, это шеф профсоюза вашей компании давече заявила о возможной забастовке работников.

Как Вы там, Александр, уже готовитесь бастовать? А как там туристы и нетуристы себя чувствуют после отмены в разгар лета 4670 рейсов?

Конечно, повезло тем туристам и латвийцам, рейсы которых пока еще не отменили, но великой авиакомпанией airBaltic им все равно не суждены полететь, поскольку авиакомпании "отдала" этих пассажиров дешевым авиакомпаниям, летающим на старых самолетах.

А где же новые борты? Ну здесь, уважаемый пилот, вообще все гениально просто: эти самолеты, закупленные в лизинг, то есть в долг под проценты, отданы в аренду другим авиакомпаниям вместе с экипажами! Мол, только так airBaltic может заработать! Скажите, какие еще латвийские компании, которые тоже, кстати, платят налоги, получали полмиллиарда в качестве подарки из госбюджета? Скажите, Александр, а ваша зарплата за действительно очень нелегкий труд сколько процентов составляет от зарплаты господина Гауса? Хорошо, если хотя бы процентов 8-9. Так что, лучше бы Вам эту дискуссию не затевать. Удачного полета!»

...Когда я подготовил этот ответ, пришла очередная новость об истории успехе airBaltic: следующей зимой авиакомпания планирует сдать в аренду до пяти самолетов вместе с экипажами… авиакомпании Уругвая! Остается надеяться, что хотя бы Александра Небылицу в аренду Уругваю не сдадут.