«На днях под аплодисменты со здания Арены-Рига исчезло слово... Рига! Оно было заменено на название китайского бренда. И что это говорит о нас? — задаётся вопросом Андрей Козлов. — А теперь представьте ситуацию: в Китае ледовый дворец убирает слово "Пекин" из названия и заменяет его на латвийский бренд. Представить такое? Сомневаюсь. Потому что китайцы, в отличие от нас, понимают ценность национальных символов».

Политик подчёркивает, что проблема кроется не только в коммерциализации: «Во-первых, такой абсурд и позор китайский бизнес себе просто не позволил бы. А во-вторых, мы, латвийцы, увы, сами позволили всему национальному размыться. Наши бренды давно проданы иностранным инвесторам, и сегодня нам попросту нечего предложить ни внутри страны, ни за её пределами. Даже такие, казалось бы, традиционные марки, как Laima, уже давно не наши. Это системная проблема, которая продолжается десятилетиями».

По словам Козлова, аргумент в пользу переименования — инвестиции и модернизация инфраструктуры. «Да, финансовая поддержка от Xiaomi действительно обновит арену, внедрит экологичные цифровые технологии, улучшит мероприятия. Но давайте честно — это лишь фасад. За этим решением скрывается глубокая проблема: мы всё чаще готовы продавать собственные символы, вместо того чтобы защищать их».

«Я не клеймлю позором владельцев арены, — уточняет Андрей Козлов. — В конце концов, здоровая конкуренция и иностранные инвестиции полезны для рынка. Но почему латвийские власти и бизнес не считают необходимым поддерживать такие объекты? Почему у нас нет национального бренда, который смог бы гордо представлять нашу страну?»

Козлов напомнил, что Арена-Рига строилась как символ латвийского успеха перед чемпионатом мира по хоккею 2006 года: «Каждый рижанин помнит, как это было. Тогда это было частью нашей гордости, символом нашего роста. А что теперь? Если всё пойдёт такими темпами, то в будущем и Межапаркская эстрада, место проведения Праздника песни, может быть переименована в честь какого-нибудь зарубежного бренда».

Андрей Козлов подчёркивает: «Мы утрачиваем не просто названия, мы утрачиваем идентичность. И этот процесс нужно остановить, иначе мы потеряем всё, что делает Латвию уникальной».