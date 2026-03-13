Американцы израсходовали по Ирану все запасы ракет: СМИ

По подсчётам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), всего за первые 100 часов конфликта США выпустили 168 ракет «Томагавк». Масштаб этих ударов поражает даже опытных наблюдателей. «Это колоссальное количество. Чтобы восстановить такие запасы, потребуются годы», — признался Financial Times один из американских конгрессменов.

На фоне стремительного расходования вооружений Пентагон готовится обратиться к Белому дому и Конгрессу с просьбой о дополнительном финансировании — речь идет о 50 миллиардах долларов на военные нужды.

Цена войны растёт буквально с каждым днём. В администрации Трампа оценивают первые шесть дней боевых действий против Ирана как минимум в 11,3 миллиарда долларов. Эти цифры прозвучали на закрытом брифинге для конгрессменов, о чём 11 марта сообщало агентство Reuters.

При этом официальные заявления из Белого дома звучат куда более уверенно. Пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт 12 марта подчеркнула, что у американских вооружённых сил «более чем достаточно» оружия и боеприпасов, чтобы выполнить цели операции против Ирана, поставленные президентом Дональдом Трампом.