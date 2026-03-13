Американцы израсходовали по Ирану все запасы ракет: СМИ

Редакция PRESS 13 марта, 2026 11:18

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа уже в первые дни войны с Ираном, похоже, стремительно опустошила арсеналы стратегически важных боеприпасов, рассчитанных на долгие годы. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Речь идет, в том числе, о дальнобойных ракетах «Томагавк» — одном из ключевых инструментов американской военной мощи.

По подсчётам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), всего за первые 100 часов конфликта США выпустили 168 ракет «Томагавк». Масштаб этих ударов поражает даже опытных наблюдателей. «Это колоссальное количество. Чтобы восстановить такие запасы, потребуются годы», — признался Financial Times один из американских конгрессменов.

На фоне стремительного расходования вооружений Пентагон готовится обратиться к Белому дому и Конгрессу с просьбой о дополнительном финансировании — речь идет о 50 миллиардах долларов на военные нужды.

Цена войны растёт буквально с каждым днём. В администрации Трампа оценивают первые шесть дней боевых действий против Ирана как минимум в 11,3 миллиарда долларов. Эти цифры прозвучали на закрытом брифинге для конгрессменов, о чём 11 марта сообщало агентство Reuters.

При этом официальные заявления из Белого дома звучат куда более уверенно. Пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт 12 марта подчеркнула, что у американских вооружённых сил «более чем достаточно» оружия и боеприпасов, чтобы выполнить цели операции против Ирана, поставленные президентом Дональдом Трампом.

Комментарии (0)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

