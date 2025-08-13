«Аляска наша!» Ой ли? Чего только не придумают в России, лишь бы не работать

Накануне соратник Путина и спикер Государственной Думы Вячеслав Володин публично заявил, что Россия может «вернуть Аляску», отомстив за экономические санкции, введенные против России после вторжения в Украину. Владелец красноярского ресторана Владимир Владимиров рассказал, что «эти плакаты размещены в разных частях города».

Ответственность за размещение плакатов взяла на себя красноярская компания «Аляска», производящая прицепы. Представитель компании пояснил, что директор компании «очень патриотичен» и «решил показать, что мы поддерживаем патриотизм», разместив рекламные щиты по всему городу.

Российский обозреватель СМИ доктор Ян Гарнер поделился в Твиттере фотографией рекламного щита с комментарием: «Они совсем сошли с ума».