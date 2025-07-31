Акунин обнародовал скан запрета студентам хранить его книги

В письме за подписью заместителя директора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Д.А. Савенкова говорится о необходимости разъяснительной работы с обучающимися и абитуриентами об "обязательном информировании" их о недопустимости хранения в жилых помещениях произведений следующих авторов: Бориса Акунина и Дмитрия Быкова.

Оба писателя указаны как признанные Минюстом России "иностранными агентами", а об Акунине в документе упомянуто, что он внесен также в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их "причастности к экстремистской деятельности или терроризму".

Министерство опровергло запрет

Борис Акунин не уточнил, откуда он получил этот документ. Ряд комментаторов усомнились в подлинности документа. Акунин в комментариях написал, что если Денис Савенков опровергнет его подлинность, он опубликует опровержение.

В Минобрнауки назвали выложенный Акуниным документ фальшивкой. "Минобрнауки России не имеет к нему отношения и, соответственно, не направляло его образовательным организациям. Стоит подчеркнуть, что данная фальшивка уже появлялась в информационном пространстве некоторое время назад, но ввиду очевидной абсурдности не получила распространения", - подчеркнула пресс-служба ведомства.