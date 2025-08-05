Акцией протеста встретят президента Израиля у Рижского замка

Согласно рабочему графику президента Латвии Эдгара Ринкевича, именно в это время на площади у замка состоится официальная церемония встречи президента Израиля Ицхака Герцога и его супруги Михаль Герцог.

Как заявили организаторы, акция является реакцией на встречу президента Латвии и других официальных лиц с Герцогом, который прибыл в Ригу с официальным визитом.

"Этим пикетом мы хотим дать сигнал, что латвийское общество не согласно с молчанием и соучастием", - заявили организаторы мероприятия, требуя прекратить политическое сотрудничество с Израилем, пока он продолжает нарушать международное право.

Также организаторы акции требуют немедленного прекращения огня, открытия доступа к гуманитарной помощи и привлечения к ответственности за совершенные преступления, говорится в заявке на проведение мероприятия.

Как сообщили в Рижской думе, заявка на проведение акции была подана в самоуправление и согласована в установленном порядке.

