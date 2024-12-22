Активнее всего в дебатах в Рижской думе участвовали Фальков, Чекушин и Митрофанов

Следующие по уровню активности - Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные") и Юрис Радзевич ("Честь служить Риге").
Всего за 2024 год состоялось 22 заседания Рижской думы, было принято 1184 решения.
Общая длительность заседаний превысила 100 часов.
В 2024 году активнее всего участвовали в дебатах в Рижской думе и задавали больше всего вопросов депутаты от оппозиции Вадим Фальков ("Согласие"), Константин Чекушин ("Согласие") и Мирослав Митрофанов (РСЛ). Об этом свидетельствует информация, собранная самоуправлением.
Следующие по уровню активности - Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные") и Юрис Радзевич ("Честь служить Риге").
Всего за 2024 год состоялось 22 заседания Рижской думы, было принято 1184 решения.
Общая длительность заседаний превысила 100 часов.
Согласно прогнозу латвийских метеорологов, на большей части территории Латвии в этом году белого Рождества не будет.
Согласно прогнозу латвийских метеорологов, на большей части территории Латвии в этом году белого Рождества не будет.
Накануне развода с Анной Седоковой у латвийского баскетболиста Яниса Тиммы накопились финансовые проблемы, в том числе долги по алиментам на 6-летнего сына Кристиана от предыдущего брака с Саной Тиммой. Из-за этих проблем рижская недвижимость Тиммы была выставлена на аукцион. Чтобы покрыть долги, он взял взаймы у Седоковой около миллиона рублей (9300 евро), сообщает LA.LV со ссылкой на портал StarHit.
Накануне развода с Анной Седоковой у латвийского баскетболиста Яниса Тиммы накопились финансовые проблемы, в том числе долги по алиментам на 6-летнего сына Кристиана от предыдущего брака с Саной Тиммой. Из-за этих проблем рижская недвижимость Тиммы была выставлена на аукцион. Чтобы покрыть долги, он взял взаймы у Седоковой около миллиона рублей (9300 евро), сообщает LA.LV со ссылкой на портал StarHit.
Рижский городской суд планирует 6 января в 10:00 начать рассмотрение уголовного дела, по которому ранее судимый за убийство мужчина обвиняется в поджоге многоквартирного дома в Гризинькалнсе, как выяснило агентство LETA в суде.
Рижский городской суд планирует 6 января в 10:00 начать рассмотрение уголовного дела, по которому ранее судимый за убийство мужчина обвиняется в поджоге многоквартирного дома в Гризинькалнсе, как выяснило агентство LETA в суде.
В Германии продолжается расследование обстоятельств нападения в Магдебурге, прокурор назвал мотив преступления
В Германии продолжается расследование обстоятельств нападения в Магдебурге, прокурор назвал мотив преступления
Новый пакет санкций ЕС приурочен к третьей годовщине со дня начала войны России против Украины. Европейские страны намерены "направить Москве ясный сигнал".
Новый пакет санкций ЕС приурочен к третьей годовщине со дня начала войны России против Украины. Европейские страны намерены "направить Москве ясный сигнал".
Международное положение все более усложняется в связи с ростом вызовов со стороны авторитарных режимов и необходимости защитить ценности западных демократий. Эта тема особенно актуализируется, когда мир сталкивается со все более сильной геополитической напряженностью. Такие размышления прозвучали в программе Dienas personība ar Veltu Puriņu на TV24, где участвовал экс-президент Латвии Эгил Левитс.
Международное положение все более усложняется в связи с ростом вызовов со стороны авторитарных режимов и необходимости защитить ценности западных демократий. Эта тема особенно актуализируется, когда мир сталкивается со все более сильной геополитической напряженностью. Такие размышления прозвучали в программе Dienas personība ar Veltu Puriņu на TV24, где участвовал экс-президент Латвии Эгил Левитс.
Вопреки не самым благоприятным погодным условиям в Видземе лыжный сезон открыт, и уже в эти выходные станут доступны как минимум четыре трассы, как выяснило агентство LETA.
Вопреки не самым благоприятным погодным условиям в Видземе лыжный сезон открыт, и уже в эти выходные станут доступны как минимум четыре трассы, как выяснило агентство LETA.