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Активнее всего в дебатах в Рижской думе участвовали Фальков, Чекушин и Митрофанов

© LETA 22 декабря, 2024 10:11

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В 2024 году активнее всего участвовали в дебатах в Рижской думе и задавали больше всего вопросов депутаты от оппозиции Вадим Фальков ("Согласие"), Константин Чекушин ("Согласие") и Мирослав Митрофанов (РСЛ). Об этом свидетельствует информация, собранная самоуправлением.

Следующие по уровню активности - Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные") и Юрис Радзевич ("Честь служить Риге").

Всего за 2024 год состоялось 22 заседания Рижской думы, было принято 1184 решения.

Общая длительность заседаний превысила 100 часов.

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