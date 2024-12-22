Активнее всего в дебатах в Рижской думе участвовали Фальков, Чекушин и Митрофанов

Накануне развода с Анной Седоковой у латвийского баскетболиста Яниса Тиммы накопились финансовые проблемы, в том числе долги по алиментам на 6-летнего сына Кристиана от предыдущего брака с Саной Тиммой. Из-за этих проблем рижская недвижимость Тиммы была выставлена на аукцион. Чтобы покрыть долги, он взял взаймы у Седоковой около миллиона рублей (9300 евро), сообщает LA.LV со ссылкой на портал StarHit.