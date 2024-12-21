Воскресенье зальет Латвию дождем и засыплет снегом

Ночью будет пасмурно, время от времени ожидаются осадки, преимущественно дождь и мокрый снег, на востоке страны - снегопад. Отдельные участки дорог будут скользкими. Будет дуть юго-западный и южный ветер, от слабого до умеренного, в Курземе и Видземе порывы достигнут скорости 15-18 м/с. Температура воздуха - от 0 до +5 градусов.

В Риге ночью небо закроют облака, но существенных осадков не ожидается. Будет дуть южный и юго-западный ветер, от слабого до умеренного, минимальная температура воздуха достигнет +2-3 градусов.

Днем в воскресенье будет пасмурно, время от времени ожидается дождь и мокрый снег, на востоке - снегопад. В западных и центральных районах осадки будут длительными. Будет дуть южный ветер, от слабого до умеренного, в прибрежных районах - по-прежнему порывами скоростью 15-17 м/с. Температура воздуха - не выше +1-5 градусов.

В столице днем также будет пасмурно, ожидается затяжной дождь и мокрый снег. Будет дуть умеренный южный ветер, к середине дня он усилится, порывы достигнут 14 м/с. Воздух прогреется до +3-4 градусов.