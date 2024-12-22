На Рождество в этом году снега не ожидается; он будет только на востоке страны

В понедельник будет пасмурно, во многих местах в стране ожидаются осадки - преимущественно дождь и мокрый снег. На востоке Латвии ожидается снегопад, местами образуется снежный покров толщиной 1-4 см. Температура воздуха - по-прежнему чуть выше нуля.

В праздники ожидается переменная облачность, местами с прояснениями, количество осадков снизится. Осадки ожидаются в основном в ночь с понедельника на вторник, 24 и 25 декабря будет преимущественно сухо. Ночью на некоторой части территории страны температура будет опускаться ниже нуля, но днем сохранится положительная температура воздуха.

В первые дни после праздника погода существенно не изменится: осадков будет мало, температура воздуха будет колебаться.