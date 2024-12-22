Мотивом теракта в Магдебурге стало недовольство обращением с беженцами — прокурор

Предварительное расследование нападения в Магдебурге показало, что подозреваемый был недоволен обращением с саудовскими беженцами в Германии. Об этом заявил на пресс-конференции в субботу старший прокурор города Хорст Вальтер Нопенс.
Главным подозреваемым в смертоносном наезде автомобиля на посетителей рождественской ярмарки является 50-летний выходец из Саудовской Аравии с явной историей антиисламской риторики.
Талеб Абдулмохсен переехал в Германию в 2006 году и был известен распространением исламофобских взглядов.
Власти описывают инцидент как "преднамеренное нападение".
По словам прокурора, в настоящее время ведется дополнительное расследование.
"На данный момент все выглядит так, что предпосылкой преступления стало недовольство обращением с беженцами из Саудовской Аравии в Германии", - сказал Нопенс.
Тем временем тысячи жителей Магдебурга несут цветы и зажигают свечи у мемориала возле рождественского рынка.
Жертвами теракта стали по меньшей мере 5 человек, более 200 получили ранения.