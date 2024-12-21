«Пацаны таксисты, прячьте свои брички»: в Иманте загорелся припаркованный на обочине автомобиль

Из-за пожара водители были вынуждены объезжать место аварии по пешеходной дорожке, что вызвало возмущение многих комментаторов.

Один из них, в частности, пишет: "Велодорожка, тротуар, используется активно людьми. И не стыдно выкладывать. Права отбирать надо". Ему возражают, что это экстренная ситуация и так безопаснее, чем ехать мимо горящей машины: "Там все ехали по тротуару, нет вариантов".

Высказываются также предположения, что горит электромобиль. По сохранившимся очертаниям кузова транспортное средство действительно напоминает "Теслу", но более точный вывод сделать трудно.

Еще один комментатор пишет: "Пацаны таксисты, прячьте свои брички, индусы взялись серьезно, будет с каждым такое".

Кроме того, пользователи недоумевают, почему никто не остановился и не помог потушить огонь: "А мне интересно, огнетушители в машинах у водителей для чего? Чтоб снимать и выкладывать видео, или все-таки - чтобы затушить пожар?".