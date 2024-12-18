Страна проигравшего капитализма. Кактиньш: мы выглядим как государство, находящееся в упадке

Говоря о демографической ситуации, Кактиньш отметил, что она «мрачная», но это не новость, так как все мы об этом знаем. «Рождаемость — это объективная проблема, и она характерна не только для Латвии», — добавил Кактиньш. Поэтому «с этим компонентом» сложно что-то сделать, но у нас есть и другие проблемы.

«Это упомянутая эмиграция. Население у нас сокращается не только из-за рождаемости и смертности, но и из-за того, что люди просто бегут прочь», — прокомментировал директор SKDS в эфире TV24, упомянув причину, которая снижает количество потребителей и общий уровень потребления в Латвии, являющийся основой экономического развития.

«Здесь я прихожу к очень базисной тезе. В Латвии, как и в Европе, считается, что у нас капитализм. И одним из принципов, чтобы капитализм как система работал, является слово growth, то есть рост. Другими словами, тебе нужен рост, чтобы развиваться... Если у тебя не получается достичь роста, то встает вопрос: может ли капитализм как система функционировать? Скорее всего, он каким-то образом рушится. Но как можно достичь роста? Один из главных факторов — увеличение количества потребителей. Чем больше потребителей, тем больше им нужно обуви, одежды, еды, автомобилей. Чем больше у тебя людей, тем больше ты можешь производить и достигать роста», — продолжил свою мысль Кактиньш. Вторая возможность для роста — это «эффективность и инновации». Эти принципы очень четко понимают в так называемой Западной Европе, где, например, в Германии была кризисная ситуация с беженцами, а мы в Латвии тогда удивлялись: «Как они могут не понимать, что впускают всех этих людей из Африки в Европу?»

«Я не думаю, что они были такими глупыми и не понимали, в чем суть. За кулисами стоял вопрос: у них также плохая ситуация с демографией, с рождаемостью, а для достижения роста нужны больше потребителей! Тогда их нужно брать извне. Какие есть варианты? В определенной степени мы видим, что Латвия уже "вычищена". Мы уже предоставили своих людей, чтобы они решили свои большие проблемы. Тогда пришлось искать еще кого-то извне, и они взяли людей из Африки, арабских стран. И мы видим, что с этим они перестарались», — пояснил Кактиньш.