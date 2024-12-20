Стала известна возможная причина развода экс-министра Даны Рейзниеце

Портал ссылается на материал Анны Балини и Паулы Ивановой «Жизнь после развода» в издании «Kas Jauns», который раскрывает возможную причину развода.

По данным издания, Дана однажды заявила, что вдруг захотела развестись, и ушла из семейного дома, оставив шокированного Андриса наедине с детьми. После развода обоим удалось сохранить дружеские отношения.

Дана, наладив свою жизнь отдельно, иногда заезжает в бывший семейный дом, чтобы собрать вещи и разделить заботу о детях. Ходят слухи, что причиной развода стал новый мужчина в жизни Рейзниеце, которого она не скрывает при посещении ресторанов.