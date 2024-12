Обманываем сами себя, будто не платим России: «Неаткарига» о санкциях на удобрения

Однако обязательство не торговать с Россией, позиционируемое как общая политика Европейского союза не спонсировать войну в Украине, похоже, является обязательным только для нас, но не для остальной Европы. По данным Евростата, в 2023 году в ЕС из России будет импортировано в общей сложности 2,3 миллиона тонн азотных удобрений - больше, чем до полномасштабного вторжения России в Украину: в 2021 году эта цифра составляла менее 2 млн. тонн. При этом российский импорт азотных удобрений в Латвию сократился с 200 000 тонн в 2021 году до 27 500 тонн в прошлом году, а до июля этого года включительно с востока было ввезено всего 5 300 тонн. Таким образом, с начала войны Латвия сократила импорт из России почти в десять раз, в то время как Европа в целом даже увеличила его.

Готовый продукт нельзя, сырье - можно

В Министерстве земледелия поясняют, что с 2022 года Европейский союз ограничил импорт калийных и калийно-калийных удобрений из России, установив квоты на их количество. Эти сложные удобрения, содержащие калий, приносят России значительные доходы, что позволяет ей финансировать войну в Украине. На другие виды удобрений - азотные, фосфорные и прочие сложные удобрения - такие ограничения не распространяются. То же самое касается и сырья: на аммиак, карбамид и фосфорную кислоту, которые необходимы для производства азотных и фосфорных удобрений - санкции не распространяются. Проблема в том, что в Латвии нет заводов, способных производить значительные объемы азотных удобрений из этого сырья, в то время как в западноевропейских странах они есть.

Можно сказать, что импорт удобрений из России в принципе не запрещен, за исключением определенных квот на калийные и калийсодержащие удобрения. Служба финансовой разведки (СФР) сообщает, что в отношении некоторых лиц, таких как Дмитрий Мазепин, Андрей Мельниченко, Александра Мельниченко и других, действуют санкции. СФР пришла к выводу, что под контролем этих лиц находятся следующие компании, связанные с производством удобрений: Riga Fertilizer Terminal Ltd, Ventamonjaks Ltd, Uralchem Trading Ltd, Uralkali Trading Ltd, ПАО «Уралкалий» (Россия) EUROCHEM GROUP AG (Швейцария) и EUROCHEM TRADING GMBH (Швейцария). Их активы в Латвии заморожены.

Как пояснила и"Неаткариге" коммерческий директор и агроном фермерского кооператива «VAKS» Зинта Янсоне, те российские производители удобрений, которые в настоящее время не попали под санкции, не могут производить продукт надлежащего качества - проще говоря, его можно купить, но нельзя использовать. Поэтому до начала войны у нам импортировалась только продукция крупнейших российских производителей удобрений. Но все они оказались связаны с вышеупомянутыми лицами, подпадающими под санкции. В итоге получается, что мы не можем импортировать готовые азотные удобрения приемлемого качества из России, а импортировать сырье для их производства не имеет смысла - у нас нет заводов, способных его переработать в удобрения.

Логичный результат - сырье импортируют те европейские страны, у которых есть производственные мощности, а затем готовый продукт продают нам. Таким образом, наши фермеры в итоге косвенно платят и России за сырье, и одному из европейских заводов, а также за гораздо более сложную логистику, чем это было до так называемых санкций. Грубо говоря, на бумаге мы белые и пушистые, а на деле обманываем себя, воображая, что не платим России.

Логистика стала сложнее

Гинта Бормане, руководитель по связям с общественностью сельхозкооператива Latraps, также рассказала "Неаткариге", что предприятие уже несколько лет не импортирует из России и Белоруссии никаких видов минеральных удобрений. В настоящее время азотные удобрения закупаются в европейских странах. При этом основным фактором, влияющим на цену азота в Латвии, является логистика, поскольку, когда удобрения поступали по железной дороге из России по короткому плечу, у нас было преимущество перед Европой, а теперь - ровно наоборот. Западноевропейские страны, которые в отличие от Латвии имеют возможность производить азотные удобрения, платят за логистику меньше, потому что нам все равно приходится везти готовый продукт от них.

При этом цена готового продукта - в данном случае зерна - определяется ситуацией на бирже, независимо от страны происхождения. Покупатели не будут платить больше за пшеницу, выращенную в Латвии, только потому, что ее выращивание обошлось нам дороже. Конечного потребителя в первую очередь интересует цена. Однако себестоимость в разных странах может быть разной, поэтому важно понять, как именно она изменилась в странах Европейского союза после вторжения России в Украину.

Зинта Янсоне также отмечает, что на конкурентоспособность латвийских фермеров существенно влияет и значительная разница в выплатах за площадь по сравнению с другими европейскими странами. Так во Франции они примерно в два раза выше, чем в аналогичных хозяйствах в Латвии.

Торговля США с Россией

Тем временем США продолжают ограниченно торговать с Россией удобрениями для удовлетворения внутреннего сельскохозяйственного спроса. Санкции США против России, введенные после вторжения на Украину, как правило, исключают удобрения, чтобы устранить глобальные угрозы продовольственной безопасности. В июле 2022 года Министерство финансов США выпустило информационный бюллетень, разъясняющий, что продажа или транспортировка российских удобрений в Соединенные Штаты не подпадает под санкции".