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Обманываем сами себя, будто не платим России: «Неаткарига» о санкциях на удобрения

Neatkarīgā Rīta Avīze 18 декабря, 2024 15:35

Латышские СМИ 0 комментариев

"Санкции, введенные в результате начатой Россией войны, повлияли на экономику Латвии и, в значительной степени, на наших фермеров. Не секрет, что латвийский зерновой сектор всегда сильно зависел от российских удобрений, сейчас, по понятным причинам, крупнейшие латвийские фермерские кооперативы прекратили их импорт. Вместо этого для производства хлеба готовые азотные, фосфорные и калийные удобрения импортируются из других стран, в основном из Западной Европы, - пишет "Неаткарига".

Однако обязательство не торговать с Россией, позиционируемое как общая политика Европейского союза не спонсировать войну в Украине, похоже, является обязательным только для нас, но не для остальной Европы. По данным Евростата, в 2023 году в ЕС  из России будет импортировано в общей сложности 2,3 миллиона тонн азотных удобрений - больше, чем до полномасштабного вторжения России в Украину: в 2021 году эта цифра составляла менее 2 млн. тонн. При этом российский импорт азотных удобрений в Латвию сократился с 200 000 тонн в 2021 году до 27 500 тонн в прошлом году, а до июля этого года включительно с востока было ввезено всего 5 300 тонн. Таким образом, с начала войны Латвия сократила импорт из России почти в десять раз, в то время как Европа в целом даже увеличила его.

Готовый продукт нельзя, сырье - можно

В Министерстве земледелия поясняют, что с 2022 года Европейский союз ограничил импорт калийных и калийно-калийных удобрений из России, установив квоты на их количество. Эти сложные удобрения, содержащие калий, приносят России значительные доходы, что позволяет ей финансировать войну в Украине. На другие виды удобрений - азотные, фосфорные и прочие сложные удобрения - такие ограничения не распространяются. То же самое касается и сырья: на аммиак, карбамид и фосфорную кислоту, которые необходимы для производства азотных и фосфорных удобрений - санкции не распространяются. Проблема в том, что в Латвии нет заводов, способных производить значительные объемы азотных удобрений из этого сырья, в то время как в западноевропейских странах они есть.

Можно сказать, что импорт удобрений из России в принципе не запрещен, за исключением определенных квот на калийные и калийсодержащие удобрения. Служба финансовой разведки (СФР) сообщает, что в отношении некоторых лиц, таких как Дмитрий Мазепин, Андрей Мельниченко, Александра Мельниченко и других, действуют санкции. СФР пришла к выводу, что под контролем этих лиц находятся следующие компании, связанные с производством удобрений: Riga Fertilizer Terminal Ltd, Ventamonjaks Ltd, Uralchem Trading Ltd, Uralkali Trading Ltd, ПАО «Уралкалий» (Россия) EUROCHEM GROUP AG (Швейцария) и EUROCHEM TRADING GMBH (Швейцария). Их активы в Латвии заморожены.

Как пояснила и"Неаткариге" коммерческий директор и агроном фермерского кооператива «VAKS» Зинта Янсоне, те российские производители удобрений, которые в настоящее время не попали под санкции, не могут производить продукт надлежащего качества - проще говоря, его можно купить, но нельзя использовать. Поэтому до начала войны у нам импортировалась только продукция крупнейших российских производителей удобрений. Но все они оказались связаны с вышеупомянутыми лицами, подпадающими под санкции. В итоге получается, что мы не можем импортировать готовые азотные удобрения приемлемого качества из России,  а импортировать сырье для их производства не имеет смысла - у нас нет заводов, способных его переработать в удобрения.

Логичный результат - сырье импортируют те европейские страны, у которых есть производственные мощности, а затем готовый продукт продают нам. Таким образом, наши фермеры в итоге косвенно платят и России за сырье, и одному из европейских заводов, а также за гораздо более сложную логистику, чем это было до так называемых санкций. Грубо говоря, на бумаге мы белые и пушистые, а на деле обманываем себя, воображая, что не платим России.

Логистика стала сложнее

Гинта Бормане, руководитель по связям с общественностью сельхозкооператива Latraps, также рассказала "Неаткариге", что предприятие уже несколько лет не импортирует из России и Белоруссии никаких видов минеральных удобрений. В настоящее время азотные удобрения закупаются в европейских странах. При этом основным фактором, влияющим на цену азота в Латвии, является логистика, поскольку, когда удобрения поступали по железной дороге из России по короткому плечу, у нас было преимущество перед Европой, а теперь - ровно наоборот. Западноевропейские страны, которые в отличие от Латвии имеют возможность производить азотные удобрения, платят за логистику меньше, потому что нам все равно приходится везти готовый продукт от них.

При этом цена готового продукта - в данном случае зерна - определяется ситуацией на бирже, независимо от страны происхождения. Покупатели не будут платить больше за пшеницу, выращенную в Латвии, только потому, что ее выращивание обошлось нам дороже. Конечного потребителя в первую очередь интересует цена. Однако себестоимость в разных странах может быть разной, поэтому важно понять, как именно она изменилась в странах Европейского союза после вторжения России в Украину.

Зинта Янсоне также отмечает, что на конкурентоспособность латвийских фермеров существенно влияет и значительная разница в выплатах за площадь по сравнению с другими европейскими странами. Так во Франции они примерно в два раза выше, чем в аналогичных хозяйствах в Латвии.

Торговля США с Россией

Тем временем США продолжают ограниченно торговать с Россией удобрениями для удовлетворения внутреннего сельскохозяйственного спроса. Санкции США против России, введенные после вторжения на Украину, как правило, исключают удобрения, чтобы устранить глобальные угрозы продовольственной безопасности. В июле 2022 года Министерство финансов США выпустило информационный бюллетень, разъясняющий, что продажа или транспортировка российских удобрений в Соединенные Штаты не подпадает под санкции".

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