Янис Тимма перед разводом занял крупную сумму у Анны Седоковой, чтобы решить семейные проблемы

9 декабря суд официально расторг брак Анны и Яниса. Неделю спустя, в ночь с 16 на 17 декабря, Янис совершил самоубийство. Седокова, видевшая Яниса за две с половиной недели до этой трагедии, признала, что он грозился покончить с собой. Однако окружающие приняли эти слова за эмоциональную манипуляцию и не восприняли их серьезно.

На данный момент, как сообщают, Седокова все еще находится в больнице и пока не дала показаний следователям.

Баскетбольный тренер Гунтис Шенхофс еще за 10 дней до трагедии выражал опасения по поводу эмоционального состояния Яниса. Он упоминал о трудностях спортсмена в работе и семейной жизни, давивших на психику, с которыми Тимма не смог справиться.

"Он лишился своей карьеры, исчерпал свои финансы, отношения с отцом разрушились", - сказал Шенхофс.

1 декабря Янис сделал себе татуировку на всю спину - в соцсетях ее рисунок сочли пророческим. Череп и бокал спиртного показались многим символом трагического финала его непростой жизни.