В январе суд начнет разбирать дело о поджоге дома в Гризинькалнсе

В соответствии с обвинением мужчина 9 мая 2024 года в одном из многоквартирных домов на ул. Звайгжню облил бензином и поджег дверь одной из квартир. Возник пожар, были эвакуированы все жильцы дома, два человека пострадали и им понадобилась медицинская помощь.

После этого обвиняемый пошел в другой деревянный многоквартирный дом на ул. Лабораторияс, где облил бензином и поджег входную дверь дома. В результате сгорел весь дом, в котором было 16 квартир.

В результате пожара погибли две кошки и собака, сгорели три автомашины, припаркованные рядом с домом. Из дома были эвакуированы все жильцы, несколько человек пострадали.

Обвиняемый, мужчина 1999 года рождения, был задержан на следующий день в Вентспилсе.

Во время досудебного расследования он признал только поджог двери в квартиру на ул. Звайгжню, свое отношение к обвинениям высказать прокуратуре он отказался. Полиция подтвердила агентству LETA, что мотивом преступлений послужила месть.

Обвиняемый ранее был судим за преступления против собственности и против личности, в том числе за убийство.