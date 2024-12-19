Древняя магия: по Риге опять протащили бревно и сожгли на Ратушной площади. ФОТО

Nu tik pieskandinās visu Vecrīgu! Bluķa vilkšana šovakar līdz 20.00! pic.twitter.com/zslZeeeBb7 — Inese Andersone (@IneseAndersone) December 19, 2024

Волочение стартовало с Ратушной площади и двигалось до улицы Скарню, затем по улицам Аудею, Вальню, Зиргу, по Домской площади и улице Яуниелу. Завершилось действо на Ратушной площади костром, совместным пением, танцами, ритуалами и сжиганием бревна.

В мероприятии приняли участие рижские фольклорные коллективы, танцевальные ансамбли, а также воспитанники дошкольных образовательных учреждений.

В муниципалитете пояснили, что эта традиция имеет древнее ритуальное значение, символизируя избавление от трудностей и невзгод ушедшего года. Сжигание бревна означает уничтожение всех неудач, зла и печалей прошлого года, оставляя место свету и новым начинаниям. С этим ритуалом завершается старый год Солнца и начинается новый.