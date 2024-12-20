Пора за ёлкой: где ж выбирать?

Надо знать, где рубить

На интернет-странице Latvijas valsts meZi, в чьем ведении находятся государственные леса, и в этом году опубликовано сообщение о возможности каждой латвийской семье бесплатно срубить елочку. Но здесь не все так просто. Искать елку можно только в управляемых LVM лесах, отмеченных специальными знаками — логотипом LVM на желтом фоне.

Точное местоположение лесов можно также посмотреть в мобильном приложении LVM GEO mobile. Рубить разрешается елки, которые растут по краям дорог и канав, под линиями электропередачи и в зрелом лесу под большими деревьями. При этом ваш трофей не может быть выше трех метров, а диаметр его ствола — более 12 сантиметров. Не разрешается также оставлять пеньки, так как могут пострадать животные. Кроме того, елочка должна быть срублена у поверхности земли.

Вместе с тем запрещены любые вырубки на территории природных парков и особо охраняемых природных территориях. Они отмечены знаком дубового листочка на зеленом фоне. Нельзя хозяйничать и в лесопосадках. Также исключаются и территории, принадлежащие другим лесовладельцам.

С частниками можно заранее договориться, а вот в лесах, принадлежащих предприятию RIgas meZi, вообще вырубка елок запрещена. Они и расположены вокруг Риги. Ближайшие государственные угодья находятся в 50 километрах от Риги. Представители предприятия RIgas meZi обосновывают запрет тем, что посадки елок составляют лишь 10% всех деревьев и находятся под особой защитой.

Несколько ёлок — и конфискация авто

В декабре лесники в усиленно охраняют свои объекты. Повсеместно в лесах установлены видеокамеры. И нелегальные лесорубы рискуют нарваться на штраф. За одну срубленную в неположенном месте елочку он может составить 100 евро.

«Если молодняк поврежден и там больше не смогут вырасти деревья, то за причиненный природе ущерб взимается штраф от 200 до 300 евро - в зависимости от размера и количества срубленных деревьев», — отметил представитель LVM. Если же речь идет о вывозе не одного деревца, а целой партии, то можно получить достаточно суровое наказание — вплоть до конфискации машины, предупредил он.

Еще большие проблемы возникнут, если вас застанут в природном парке. Самый ближайший от Риги — Приморский, который простирается вдоль берега Рижского залива в административных границах Риги. Согласно правилам о защите природных территорий, ущерб вычисляется при помощи замера диаметра ствола срубленного дерева, а в особо охраняемых лесах этот ущерб утраивается. В этом году в лесах также традиционно организовываются дежурства. И лесники уже ловят предприимчивых лесорубов в неположенных местах.

Частные лесовладельцы также усиленно охраняют свою собственность. Помимо дежурств на лесных дорогах активно стали устанавливать видеокамеры в наиболее ценных угодьях. В случае поимки с поличным в дополнение к штрафу в казну государства ждите судебного иска о возмещении материального ущерба.

Лучше купить

Даже если вы доберетесь до государственного леса, то вряд ли найдете подходящую елку. В основном это будут рахитичные заморыши с редкими веточками. Ведь товар, предлагаемый на елочных базарчиках, выращен в специальных питомниках.

Ежегодно районные исполнительные дирекции города Риги выдают разрешения на торговлю чуть ли не в каждом столичном микрорайоне. Так что далеко ходить не надо. Цены обычно договорные и по мере приближения Нового года имеют тенденцию к снижению. Не случайно знатоки советуют покупать елочку днем 31 декабря, когда она самая дешевая.

А почему нет? Время, чтобы ее украсить, еще есть, да и еловый аромат будет самым сильным. Ведь уже 1 января товар будет никому не нужен, обычно он сдается на переработку. Но в Рижском зоопарке охотно принимают неликвид. Свежую хвою с удовольствием уплетают верблюды, ламы, ослы, яки, горные козлы, овцы и белки. В свою очередь для хищников, в том числе рысей и тигров, елка — отличная игрушка.

У свежесрубленных елок есть альтернатива. Правда, искусственные имитации у покупателей особым спросом не пользуются — все-таки зеленую красавицу покупают прежде всего из-за неповторимого аромата, который не заменят никакие химические отдушки.

А вот елки в горшочках уже начиная с конца ноября выставлены на продажу во всех строительных супермаркетах и на многих АЗС. Покупатели тешат себя надеждой, что сохраняют природу, ведь продавцы убеждают: весной елочку можно без проблем высадить во дворе или на садовом участке. Но вот незадача: редко у кого подобный саженец приживается, даже если его сразу после праздников вывезти на природу и закопать в сугроб. Иголки все опадают, и остается один сухой остов. Почему же так происходит?

Отказываются приживаться

Как утверждают специалисты–дендрологи, зимой хвойные деревья (точно так же, как и лиственные) впадают в спячку. Перенесенные в натопленную комнату, они просыпаются и начинают расти, но условия городской квартиры им категорически не подходят: избыточное тепло и сухой воздух оказываются для них губительными. А отправить проснувшееся растение на улицу, даже засыпав «с головой» снегом, значит просто–напросто заморозить его.

Попытаться сохранить деревца до весны можно, лишь обеспечив им содержание при низких положительных температурах и повышенной влажности (в том числе воздуха). Например, в прохладном зимнем саду, на застекленной лоджии с отоплением или в погребе - и желательно с подсветкой.

Но те же елки из супермаркетов в горшках по большей части к посадке уже не годятся. Прежде всего им обычно уже 5–6 лет. Возраст можно подсчитать по мутовкам (ярусы расположения веток) на стволе. В таком возрасте саженцы уже очень трудно приживаются (оптимальный возраст — до трех лет), а тут и так растение испытало шок. Хвойные вообще очень чувствительны к теплу и сухости воздуха.

Часто елочки выращивают в грунте, а перед продажей их попросту выкапывают и пересаживают в горшки, обрубив все корни. После этого их отправляют в отапливаемый зал супермаркета, где с поливом не заморачиваются. Поэтому шансы, что ваша новогодняя покупка приживется, минимальные. Правда, в отличие от срубленной ели, иголки у нее так быстро осыпаться не будут, и до Старого Нового года она точно простоит.

Когда праздники закончатся

В январе останется исполнить последний ритуал — выбросить порядком увядшую новогоднюю красавицу. Но надо помнить, что непосредственно в мусорный контейнер ее выбрасывать нельзя. Нужно поставить рядом. Елки будут вывезены отдельно вместе с крупногабаритным мусором, что неизбежно отразится в выставляемом счете, хотя использованные елки являются биологическими отходами. Такие отходы не представляют опасности для окружающей среды, так как они абсолютно натуральны и разлагаются в природных условиях, не оставляя вредных остатков. Владельцы же домов чаще всего распиливают елки на дрова.





Александр ФЕДОТОВ