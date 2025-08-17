Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Гениальный бизнес-план»: в кадр попал автобус Rīgas satiksme в интересной комбинации

Редакция PRESS 17 августа, 2025 16:00

Для настроения 0 комментариев

Забавный кадр удалось поймать фотографу, заснявшему рейсовый автобус в Риге, который почти полностью закрыл лесовоз с грузом. Ровно до такой степени, чтобы показалось, будто брёвна везут на крыше автобуса.

Опубликовавший это пользователь "Фейсбука" снабдил кадр подписью: "Чтобы улучшить финансовые показатели Rīgas satiksme, было решено вместе с пассажирами перевозить заодно и дрова".

Народ в комментариях веселится по полной программе:

- Да, это очень смелое решение для выхода из кризиса. Скоро у ворот Rīgas satiksme будет очередь из претендентов и перестанет не хватать шофёров - будут принимать только лучших и по конкурсу.

- Дрова на крыше автобуса - уже давно была мысль так делать, наконец в Rīgas satiksme это внедрили на практике. Показатели прибыли намного увеличатся, зарплаты работников тоже.

- У электромобилей натура такая - останавливаться у каждого столба, потому что энергии не хватает... Вот дровишки и пригождаются.

- Final Destination 7 : Rigas Satiksme.

- Срочно переходят на экологичные газовые генераторы, как в войну и первые послевоенные годы.

- Уже давно было слышно, что рижский общественный транспорт, руководствуясь зелёным курсом, перейдёт на паровые двигатели, которые будут использовать дрова как возобновляемый топливный ресурс. Заодно надо и общественную баньку сзади оборудовать, чтобы бороться с вонючими пассажирами и улучшить общее ощущение комфорта при поездке.

- Эти дрова используют зимой, чтобы обогревать салон в автобусах.

- Гениальный бизнес-план.

- Хороший фотограф - на вес золота.

 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

