Опасный сосед? На ферме, где живут страусы эму, кто-то испортил воду; краевая дума грозит ликвидацией

Редакция PRESS 18 августа, 2025 10:03

Латышские СМИ 0 комментариев

Марцис три года назад создал - первым в странах Балтии - ферму по разведению эму в Ливберзе. Увы, радость труда омрачает затянувшийся конфликт с соседом, к тому же недавно, накануне прибытия на ферму группы туристов, кто-то загрязнил воду, сообщает Jauns.lv.

Судя по внешнему виду и запаху, в скважину кто-то залил, скорее всего, дизельное топливо, но точный ответ даст только лабораторный анализ. Впрочем, птицы и гости без воды не остались - удалось организовать доставку.

На вопрос, какие тут могут быть версии, Марцис отвечает: "Есть один сосед, который пытается нас отсюда выкурить, но получается у него не очень. К нам сюда всё время посылают всякие проверки, полиция по его вызову тоже была у нас, никаких нарушений не выявлено. Если какие-то люди придираются, я обычно отхожу в сторону и не даю себя затянуть в конфликт, но это уже переходит черту, поэтому на сей раз я вызвал полицию - пусть констатируют факт".

Увы, на ферме не было видеонаблюдения, поэтому точно утверждать, кто виноват, невозможно. На момент беседы журналиста с Марцисом аппаратуру как раз устанавливали.

"Хозяйство находится на территории посёлка и граничит с владением соседа, участком под частный дом. Тридцать лет это место было заброшено, и тут я внезапно три года назад принялся за дела. Вот он и пытается изливать свою желчь, но ни одна жалоба на запахи и звуки не подтвердилась. Постоянно идут проверки - то служба окружающей среды, то ПВС, то полиция, то управление собственности, то стройуправа", - жалуется Марцис. По его словам, приходили даже из Управления национального культурного наследия.

"Это вредит бизнесу, потому что нам на каждое заявление надо ответить, потратить время, которое мне никто не вернёт и не компенсирует. Если я три раза необоснованно вызову пожарных, меня оштрафуют, а он тратит ресурсы самоуправления", - поясняет фермер.

Сосед этот - глава Елгавского краевого спортивного управления Владислав Бейтанс. Бизнесмен уверен, что это влияет на его взаимоотношения с самоуправлением: "Ему кажется, что власть в его руках, он и реку стремится оккупировать, потому что у нас прокат лодок. Вопит и людям не даёт высадиться, хотя тут бечевник".

Иногда кто-нибудь из отдыхающих нечаянно проплывает мимо и финиширует возле дома соседа, возникает скандал. Как говорит Марцис, после этого день испорчен и эти клиенты больше не вернутся: "Это муниципальная земля, здесь променад сделали, а он там навязывает своё господство. Я за свои деньги кошу траву на променаде, стараюсь привести в порядок, а он исправляет по-своему. Я не поддаюсь на провокации - забираю лодки и ухожу".

Ещё один парадокс: в начале августа хозяйство попытались закрыть по распоряжению самоуправления. Согласно обязательным правилам территориального планирования, в одном владении якобы не должно быть больше пяти животных одного вида. "Это что же,  в сельской местности десяток кур держать не разрешат?!" - возмущается Марцис.

Сдаваться, однако, он не собирается. Ливберзе - его родной край: "Вся волость меня поддерживает, и школа, и мазпулки, и жители. То, что одному не нравится, не причина. Я вернулся в Латвию из-за границы, хочу свой посёлок сделать лучше. Мы здесь уже в четвёртом поколении живём".

Редакция Kas Jauns Avīze отправила вопросы по поводу конфликта на рабочий адрес электронной почты Владислава Бейтанса, но ответов пока не получила.

(Иллюстративное фото.)

Обновлено: 14:45 24.08.2025
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

