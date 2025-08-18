Опасный сосед? На ферме, где живут страусы эму, кто-то испортил воду; краевая дума грозит ликвидацией

Судя по внешнему виду и запаху, в скважину кто-то залил, скорее всего, дизельное топливо, но точный ответ даст только лабораторный анализ. Впрочем, птицы и гости без воды не остались - удалось организовать доставку.

На вопрос, какие тут могут быть версии, Марцис отвечает: "Есть один сосед, который пытается нас отсюда выкурить, но получается у него не очень. К нам сюда всё время посылают всякие проверки, полиция по его вызову тоже была у нас, никаких нарушений не выявлено. Если какие-то люди придираются, я обычно отхожу в сторону и не даю себя затянуть в конфликт, но это уже переходит черту, поэтому на сей раз я вызвал полицию - пусть констатируют факт".

Увы, на ферме не было видеонаблюдения, поэтому точно утверждать, кто виноват, невозможно. На момент беседы журналиста с Марцисом аппаратуру как раз устанавливали.

"Хозяйство находится на территории посёлка и граничит с владением соседа, участком под частный дом. Тридцать лет это место было заброшено, и тут я внезапно три года назад принялся за дела. Вот он и пытается изливать свою желчь, но ни одна жалоба на запахи и звуки не подтвердилась. Постоянно идут проверки - то служба окружающей среды, то ПВС, то полиция, то управление собственности, то стройуправа", - жалуется Марцис. По его словам, приходили даже из Управления национального культурного наследия.

"Это вредит бизнесу, потому что нам на каждое заявление надо ответить, потратить время, которое мне никто не вернёт и не компенсирует. Если я три раза необоснованно вызову пожарных, меня оштрафуют, а он тратит ресурсы самоуправления", - поясняет фермер.

Сосед этот - глава Елгавского краевого спортивного управления Владислав Бейтанс. Бизнесмен уверен, что это влияет на его взаимоотношения с самоуправлением: "Ему кажется, что власть в его руках, он и реку стремится оккупировать, потому что у нас прокат лодок. Вопит и людям не даёт высадиться, хотя тут бечевник".

Иногда кто-нибудь из отдыхающих нечаянно проплывает мимо и финиширует возле дома соседа, возникает скандал. Как говорит Марцис, после этого день испорчен и эти клиенты больше не вернутся: "Это муниципальная земля, здесь променад сделали, а он там навязывает своё господство. Я за свои деньги кошу траву на променаде, стараюсь привести в порядок, а он исправляет по-своему. Я не поддаюсь на провокации - забираю лодки и ухожу".

Ещё один парадокс: в начале августа хозяйство попытались закрыть по распоряжению самоуправления. Согласно обязательным правилам территориального планирования, в одном владении якобы не должно быть больше пяти животных одного вида. "Это что же, в сельской местности десяток кур держать не разрешат?!" - возмущается Марцис.

Сдаваться, однако, он не собирается. Ливберзе - его родной край: "Вся волость меня поддерживает, и школа, и мазпулки, и жители. То, что одному не нравится, не причина. Я вернулся в Латвию из-за границы, хочу свой посёлок сделать лучше. Мы здесь уже в четвёртом поколении живём".

Редакция Kas Jauns Avīze отправила вопросы по поводу конфликта на рабочий адрес электронной почты Владислава Бейтанса, но ответов пока не получила.

(Иллюстративное фото.)