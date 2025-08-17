Учитывая интерес общественности, депутаты Рижской думы, как утверждается, проявили инициативу попытаться договориться с владельцем данного земельного участка. Однако в общем случае собственник имеет право строить здесь жилой дом.

Согласно данным Земельной книги, владельцем участка является Андрей Блажко. По адресу: ул. Коклес, 19, планируется построить многоквартирный 3-этажный дом.

Против этого выступает общество микрорайона Агенскалнс, которое предлагает городу перенять в собственность находящийся здесь сквер. Чтобы защитить парк, местные жители требуют публичного обсуждения о вырубке деревьев.

На данный момент принято решение о продлении до 19 сентября срока выдачи разрешения на строительство, от заявителя потребовали предоставить дополнительную информацию и скорректировать свой план. Должно быть проведено исследование исторических насаждений и определён уровень их культурно-исторической ценности.

Кроме того, до получения разрешения на строительство необходимо получить разрешения на вырубку деревьев, разработать концепцию развития для застройки всех земельных участков - на ул. Коклес, 13, 15, 17 и 19, с учётом того, что исторические насаждения представляют собой единую структуру.

Нужен также градостроительный анализ окружающей застройки, должно быть предусмотрено конкретное место для скульптурного объекта, детской игровой площадки и автостоянок.

В нынешнем территориальном планировании Риги конкретная территория числится как земля, используемая под малоэтажную жилую застройку, а не как зелёная зона.

Главные документы по планированию развития Риги (план действий и план инвестиций по программе развития Риги) тоже не предусматривают восстановления Малого парка "Аркадия".

Поэтому, чтобы парк перешёл в собственность самоуправления, необходимо концептуальное решение Рижской думы.

По информации из архива агентства LETA, в 2011 году, когда Рижскую думу возглавлял Нил Ушаков, комитет думы по жилищам и окружающей среде решил, что парк нужно сохранить, а следовательно, приобрести в собственность самоуправлени.

Кадастровая стоимость территории, занимающей примерно 1 га, на тот момент была 7466 латов (около 10 тысяч евро).

Начальник Управления окружающей среды Аскольд Клявиньш тогда же информировал депутатов о том, что вопрос о парке рассматривался ещё 5-6 лет назад, и тогда дума тоже решила, что сквер нужно выкупить, но финансовый комитет думы не выделил на это денег.

Комитет по жилищам и окружающей среде, в свою очередь, решил, что парк представляет собой общественно значимый объект в сфере защиты окружающей среды и его необходимо приобрести в собственность самоуправления, чтобы соответственно статусу парка обеспечить уход за ним и публичную доступность.

(Фото - сообщество Mazais Arkādijas parks в "Фейсбуке".)