Рига может лишиться сквера в Агенскалнсе: на его месте хотят построить трёхэтажный дом (1)

© LETA 17 августа, 2025 13:30

Важно 1 комментариев

Очередной замысел по развитию может привести к тому, что на месте сквера на углу ул. Коклес и Маза Нометню, называемого Малым парком "Аркадия", будет построен 3-этажный дом, поскольку отсутствует решение Рижской думы о восстановлении парка, как выяснило агентство LETA в столичном самоуправлении.

Учитывая интерес общественности, депутаты Рижской думы, как утверждается, проявили инициативу попытаться договориться с владельцем данного земельного участка. Однако в общем случае собственник имеет право строить здесь жилой дом.

Согласно данным Земельной книги, владельцем участка является Андрей Блажко. По адресу: ул. Коклес, 19, планируется построить многоквартирный 3-этажный дом.

Против этого выступает общество микрорайона Агенскалнс, которое предлагает городу перенять в собственность находящийся здесь сквер. Чтобы защитить парк, местные жители требуют публичного обсуждения о вырубке деревьев.

На данный момент принято решение о продлении до 19 сентября срока выдачи разрешения на строительство, от заявителя потребовали предоставить дополнительную информацию и скорректировать свой план. Должно быть проведено исследование исторических насаждений и определён уровень их культурно-исторической ценности. 

Кроме того, до получения разрешения на строительство необходимо получить разрешения на вырубку деревьев, разработать концепцию развития для застройки всех земельных участков - на ул. Коклес, 13, 15, 17 и 19, с учётом того, что исторические насаждения представляют собой единую структуру.

Нужен также градостроительный анализ окружающей застройки, должно быть предусмотрено конкретное место для скульптурного объекта, детской игровой площадки и автостоянок.

В нынешнем территориальном планировании Риги конкретная территория числится как земля, используемая под малоэтажную жилую застройку, а не как зелёная зона.

Главные документы по планированию развития Риги (план действий и план инвестиций по программе развития Риги) тоже не предусматривают восстановления Малого парка "Аркадия". 

Поэтому, чтобы парк перешёл в собственность самоуправления, необходимо концептуальное решение Рижской думы.

По информации из архива агентства LETA, в 2011 году, когда Рижскую думу возглавлял Нил Ушаков, комитет думы по жилищам и окружающей среде решил, что парк нужно сохранить, а следовательно, приобрести в собственность самоуправлени.

Кадастровая стоимость территории, занимающей примерно 1 га, на тот момент была 7466 латов (около 10 тысяч евро).

Начальник Управления окружающей среды Аскольд Клявиньш тогда же информировал депутатов о том, что вопрос о парке рассматривался ещё 5-6 лет назад, и тогда дума тоже решила, что сквер нужно выкупить, но финансовый комитет думы не выделил на это денег.

Комитет по жилищам и окружающей среде, в свою очередь, решил, что парк представляет собой общественно значимый объект в сфере защиты окружающей среды и его необходимо приобрести в собственность самоуправления, чтобы соответственно статусу парка обеспечить уход за ним и публичную доступность.

(Фото - сообщество Mazais Arkādijas parks в "Фейсбуке".)

Комментарии (1) 54 реакций
Обновлено: 14:55 24.08.2025
Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (1)

Важно 14:53

Важно 1 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать