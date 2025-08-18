Самым тёплым будет вторник: неделя ожидается дождливой и прохладной

На уходящей неделе погода в Латвии была вполне летней, но в выходные под влиянием нового циклона всё чаще шли дожди и ветер усиливался. В субботу и воскресенье практически всю территорию страны пересекли зоны осадков, к середине недели наибольшее их количество зарегистрировано на метеостанциях в Приекули и Сигулде. А в Гулбене уже превышены средние показатели за август - там выпало 91,2 мм дождя.

Хотя следующая неделя и начнётся с чуть более сухой погоды и дождь ожидается лишь местами, с середины недели снова польёт на обширных территориях.

В понедельник ожидется переменная облачность, кое-где в центральных районах возможен кратковременный дождь. Будет дуть западный и северо-западный ветер, от слабого до умеренного, в первой половине ночи местами на морском побережье он достигнет 15 м/с.

В ночь на понедельник ожидается похолодание до +8-13 градусов, на побережье - до +14-17 градусов. Днём столбик термометра достигнет +18-22 градусов.

Во вторник также предположительно будет переменная облачность, местами в центральных и восточных районах - кратковременный дождь, но в целом это самый летний день в неделе. Будет дуть западный ветер, от слабого до умеренного, ночью и утром местами образуется туман.

Температура воздуха ночью - от +10 до +14 градусов, местами на побережье будет на градус-два теплее, днём воздух прогреется до +20-25 градусов, местами в западных районах - до +26 градусов.

В ночь на среду по территории страны с северо-запада пройдёт зона осадков, так что во многих местах ожидается дождь. Юго-западный и западный ветер ночью сменится северо-западным и северным, скорость его не изменится. Температура воздуха ночью - от +12 до +15 градусов, днём не выше +15-20 градусов.

Во второй половине недели и в выходные появятся новые циклоны, почти по всей стране время от времени будут наблюдаться дождевые облака, в выходные ветер станет порывистым. Ночью столбик термометра местами опустится до +7-12 градусов.

Днём во второй половине недели температура воздуха не будет превышать +15-20 градусов, в выходные она снизится ещё примерно на градус.