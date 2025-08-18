Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Самым тёплым будет вторник: неделя ожидается дождливой и прохладной

18 августа, 2025 09:15

Новости Латвии

В начале следующей недели в Латвии станет несколько суше, но с середины недели количество осадков снова увеличится и будет ещё прохладнее, прогнозируют метеорологи.

На уходящей неделе погода в Латвии была вполне летней, но в выходные под влиянием нового циклона всё чаще шли дожди и ветер усиливался. В субботу и воскресенье практически всю территорию страны пересекли зоны осадков, к середине недели наибольшее их количество зарегистрировано на метеостанциях в Приекули и Сигулде. А в Гулбене уже превышены средние показатели за август - там выпало 91,2 мм дождя.

Хотя следующая неделя и начнётся с чуть более сухой погоды и дождь ожидается лишь местами, с середины недели снова польёт на обширных территориях.

В понедельник ожидется переменная облачность, кое-где в центральных районах возможен кратковременный дождь. Будет дуть западный и северо-западный ветер, от слабого до умеренного, в первой половине ночи местами на морском побережье он достигнет 15 м/с.

В ночь на понедельник ожидается похолодание до +8-13 градусов, на побережье - до +14-17 градусов. Днём столбик термометра достигнет +18-22 градусов.

Во вторник также предположительно будет переменная облачность, местами в центральных и восточных районах - кратковременный дождь, но в целом это самый летний день в неделе. Будет дуть западный ветер, от слабого до умеренного, ночью и утром местами образуется туман.

Температура воздуха ночью - от +10 до +14 градусов, местами на побережье будет на градус-два теплее, днём воздух прогреется до +20-25 градусов, местами в западных районах - до +26 градусов.

В ночь на среду по территории страны с северо-запада пройдёт зона осадков, так что во многих местах ожидается дождь. Юго-западный и западный ветер ночью сменится северо-западным и северным, скорость его не изменится. Температура воздуха ночью - от +12 до +15 градусов, днём не выше +15-20 градусов.

Во второй половине недели и в выходные появятся новые циклоны, почти по всей стране время от времени будут наблюдаться дождевые облака, в выходные ветер станет порывистым. Ночью столбик термометра местами опустится до +7-12 градусов.

Днём во второй половине недели температура воздуха не будет превышать +15-20 градусов, в выходные она снизится ещё примерно на градус.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

