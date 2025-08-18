Ничего себе! Почти треть населения Латвии задекларирована в Риге

Среди этих людей женщин намного больше, чем мужчин: 351 тысяч 895 - женщины, 290 тысяч 688 - мужчины.

Второй город по числу задекларированных жителей - Даугавпилс, в нём 83 тысячи 266 жителей. Там женщин на 10 тысяч больше, чем мужчин: 46 тысяча 169 и 37 тысяч 097 человек соответственно.

Третье место занимает Лиепая: 70 тысяч 793 жителя, из которых 38 тысяч 630 - женщины и 32 тысячи 163 - мужчины.

Наименее населённое самоуправление - Вараклянский край: всего 2822 жителей на 1 июля 2025 года, из них 1453 женщины и 1369 мужчин.

Всего на 1 июля в стране было задекларировано 1 миллион 958 тысяч 282 жителя, из них 1 миллион 37 тысяч 970 женщин и 920 тысяч 312 мужчин.